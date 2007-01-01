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Сегодня рынок HoReCa представлен интересными, сделанными по индивидуальному заказу, осветительными приборами. Всевозможные оттенки, различные способы крепления, а также ценовая категория и разнообразные материалы изготовления. Как не допустить ошибок и что подходит именно Вашему заведению? Постараемся ответить на эти вопросы.
Главное правило, которому нужно следовать при выборе осветительных приборов: светильники должны отвечать всем требованиям пожарной безопасности, а также выполнять свое основное предназначение и быть эстетически привлекательными. При планировке светового освещения необходимо учитывать место расположения, цвет и форму светильников. Их можно расположить как на потолке и стене, так и в мебели и полу. Такие нестандартные решения привлекут внимание посетителей, станут элементом декора заведения и реализуют в том числе свою непосредственную функцию — освещения.
Так, встроенные светильники прекрасно смотрятся в хай-теке. Такие модели светильников будут хорошо сочетаться с использованием новых технологий, а промышленные коммуникации можно интересно обыграть в новом образе, с учетом стилистических особенностей. Основными цветами, которые используются в этом стиле являются белый, а также серый и черный. Если Вы желаете выделить какой-то элемент из общего интерьера, тогда можно прибегнуть к ярким тонам: желтые, синие, красные.
В тоже время, для стиля поп-арт успешно себя зарекомендовали трековые светильники. Конструкция данных светильников делает возможным сосредоточить внимание на какой-то конкретной зоне в помещении, либо наоборот сделать освещение более тусклым, больше располагающим для отдыха и релакса. Также треки хорошо подходят для суши-баров и кафе, где при помощи света в объектив берется кухонное блюдо. Таким образом, для посетителей усиливается впечатление не только от интерьера, но и от кухни.
ChiedoCover – завод, который занимается производством и комплексным оснащением мебели и текстиля на рынке HoReCa. За нашими плечами более 13 лет успешной работы, мы ежедневно совершенствуем свои навыки, грамотные специалисты качественно прорабатывают каждый дизайн проект, при этом выбирая материалы от ведущих поставщиков мира. Мы выберем самый оптимальный для Вас вариант соотношения цены и качества.
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Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
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Доставка товара по Наро-Фоминску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Наро-Фоминску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Наро-Фоминску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Наро-Фоминску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня