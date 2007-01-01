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Для кого-то выбор мебели превращается в настоящее испытание, когда у нас нет информации относительно актуальных моделей, модных тенденций на мебельном рынке, мы, как правило, не можем определиться. В нашем сегодняшнем обзоре мы представим универсальные соединенные столы, которые отлично подойдут для дома и офиса. В настоящее время существует несколько вариантов изготовления таких моделей, как найти оптимальное решение? Поговорим об этом более подробно.
Если Вы выбираете мебель для дома, то прежде всего необходимо ориентироваться на экологичность материалов изготовления. Деревянные соединенные столы абсолютно безопасны и полностью соответствуют необходимым требованиям, предъявляемым к мебели для дома. Одно из самых главных преимуществ является высокая эстетика. Массив дерева позволяет изготавливать уникальные и эксклюзивные детали, благодаря чему получаются модные и современные модели. Специфика использования любых изделий для дома состоит в том, что при повседневном пользовании мебель должна выдерживать большие нагрузки и не изменять свой первоначальный внешний вид. Деревянные соединенные столы на протяжении длительного времени сохранят все свои положительные эксплуатационные характеристики и будут радовать Ваших домочадцев функциональностью и удобством.
Представляем Вашему вниманию еще одну модель — соединенные столы на металлокаркасе. Это универсальные изделия, которые органично смотрятся практически в любом интерьере помещения. Рассмотрим эти модели более подробно: металлический стальной каркас — хорошее решение для меблировки Вашего дома и офиса. Они вместительные, высокие показатели эргономики позволяют использовать их даже в небольших помещениях. Данные изделия — это удачное сочетание высокого качества, европейского современного дизайна и долговечности. В тоже время в офисе и дома, как правило, часто происходит уборка, поэтому правильно и предусмотрительно выбирать более практичные модели. Металлические соединенные столы буквально за несколько минут приводятся в полный порядок самым простым способом — влажными салфетками из микрофибры.
Итак, хорошие соединенные столы являются универсальными, превосходно подходят для классического стиля, поп-арта и для других стилей. Практичность, высокое качество, долговечность — главные преимущества таких моделей.
Компания ChiedoCover — золотой стандарт качества, стильного, а также модного дизайна и большого срока службы. Мы ориентируемся на самые актуальные модели на мировом мебельном рынке. ChiedoCover сотрудничает со многими известными российскими компаниями, положительные отзывы вдохновляют нас на проектировку и изготовления новых моделей. Обратите внимание на наш огромный выбор продукции, в каталоге имеются самые распространенные и популярные модели и наш эксклюзив — новинки производства.
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Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
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Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
накладные, счета-фактуры, договоры.
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Борисоглебску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Борисоглебску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Борисоглебску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Борисоглебску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня