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          Товары по акции

          Соединенные столы в Екатеринбурге оптом

          от 20 990 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Екатеринбургу и Свердловской области

          Настоящее фото товара Стол Minos, произведённого компанией ChiedoCover
          131 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Minos
          Настоящее фото товара Стол Woodstock, произведённого компанией ChiedoCover
          290 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Woodstock
          Настоящее фото товара Стол Togo, произведённого компанией ChiedoCover
          34 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Togo
          Настоящее фото товара Стол Surface, произведённого компанией ChiedoCover
          246 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Surface
          Настоящее фото товара Стол Space, произведённого компанией ChiedoCover
          111 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Space
          Настоящее фото товара Стол Plano convex, произведённого компанией ChiedoCover
          204 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Plano convex
          Настоящее фото товара Стол Plano, произведённого компанией ChiedoCover
          145 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Plano
          Настоящее фото товара Стол More, произведённого компанией ChiedoCover
          95 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол More
          Настоящее фото товара Стол Matrix, произведённого компанией ChiedoCover
          170 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Matrix
          Настоящее фото товара Стол Malmo, произведённого компанией ChiedoCover
          93 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Malmo
          Настоящее фото товара Стол Magic, произведённого компанией ChiedoCover
          174 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Magic
          Настоящее фото товара Стол Kuadro, произведённого компанией ChiedoCover
          20 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Kuadro
          Настоящее фото товара Стол Fabbrico, произведённого компанией ChiedoCover
          30 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Fabbrico
          Настоящее фото товара Стол Exteso, произведённого компанией ChiedoCover
          246 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Exteso
          Настоящее фото товара Стол Arki, произведённого компанией ChiedoCover
          144 690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Arki
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          Соединенные столы: универсальность и эстетика

          Для кого-то выбор мебели превращается в настоящее испытание, когда у нас нет информации относительно актуальных моделей, модных тенденций на мебельном рынке, мы, как правило, не можем определиться. В нашем сегодняшнем обзоре мы представим универсальные соединенные столы, которые отлично подойдут для дома и офиса. В настоящее время существует несколько вариантов изготовления таких моделей, как найти оптимальное решение? Поговорим об этом более подробно.

          Деревянные соединенные столы

          Если Вы выбираете мебель для дома, то прежде всего необходимо ориентироваться на экологичность материалов изготовления. Деревянные соединенные столы абсолютно безопасны и полностью соответствуют необходимым требованиям, предъявляемым к мебели для дома. Одно из самых главных преимуществ является высокая эстетика. Массив дерева позволяет изготавливать уникальные и эксклюзивные детали, благодаря чему получаются модные и современные модели. Специфика использования любых изделий для дома состоит в том, что при повседневном пользовании мебель должна выдерживать большие нагрузки и не изменять свой первоначальный внешний вид. Деревянные соединенные столы на протяжении длительного времени сохранят все свои положительные эксплуатационные характеристики и будут радовать Ваших домочадцев функциональностью и удобством.

          Соединенные столы на металлокаркасе

          Представляем Вашему вниманию еще одну модель — соединенные столы на металлокаркасе. Это универсальные изделия, которые органично смотрятся практически в любом интерьере помещения. Рассмотрим эти модели более подробно: металлический стальной каркас — хорошее решение для меблировки Вашего дома и офиса. Они вместительные, высокие показатели эргономики позволяют использовать их даже в небольших помещениях. Данные изделия — это удачное сочетание высокого качества, европейского современного дизайна и долговечности. В тоже время в офисе и дома, как правило, часто происходит уборка, поэтому правильно и предусмотрительно выбирать более практичные модели. Металлические соединенные столы буквально за несколько минут приводятся в полный порядок самым простым способом — влажными салфетками из микрофибры.

          Итак, хорошие соединенные столы являются универсальными, превосходно подходят для классического стиля, поп-арта и для других стилей. Практичность, высокое качество, долговечность — главные преимущества таких моделей.

          Где купить соединенные столы в Екатеринбурге?

          Компания ChiedoCover — золотой стандарт качества, стильного, а также модного дизайна и большого срока службы. Мы ориентируемся на самые актуальные модели на мировом мебельном рынке. ChiedoCover сотрудничает со многими известными российскими компаниями, положительные отзывы вдохновляют нас на проектировку и изготовления новых моделей. Обратите внимание на наш огромный выбор продукции, в каталоге имеются самые распространенные и популярные модели и наш эксклюзив — новинки производства.

          Купить соединенные столы в Екатеринбурге можно на нашем официальном веб-сайте. Отдельно следует отметить наших профессиональных менеджеров. Они ежегодно проходят переаттестацию, обладают всеми необходимыми компетентными знаниями, поэтому можете быть уверенным — Вам найдут самый идеальную модель, с учетом всех Ваших пожеланий.

          Почему соединенные столы покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Екатеринбург и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Екатеринбургу ?

            Доставка товара по Екатеринбургу осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Екатеринбургу ?

            Стоимость доставки по Екатеринбургу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Екатеринбургу осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Екатеринбургу телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Екатеринбурге при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Екатеринбургу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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