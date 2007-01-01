Стальные подстолья в Лисках оптом

от 2 590 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Лискам и Воронежской области

Настоящее фото товара Подстолье металлическое 316017, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
7 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Подстолье металлическое 316017
Настоящее фото товара Подстолье Данте 60М, произведённого компанией ChiedoCover
2 890 ₽
Оптовая цена
5
Подстолье Данте 60М
Настоящее фото товара Подстолье Оптима 51, произведённого компанией ChiedoCover
2 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Подстолье Оптима 51
Настоящее фото товара Подстолье Оптима 51М, произведённого компанией ChiedoCover
2 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Подстолье Оптима 51М
Настоящее фото товара Подстолье Альянс 80МБ, произведённого компанией ChiedoCover
3 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Подстолье Альянс 80МБ
Настоящее фото товара Подстолье Мегаполис 76МБ, произведённого компанией ChiedoCover
2 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Подстолье Мегаполис 76МБ
Настоящее фото товара Подстолье Круз 60МУБ, произведённого компанией ChiedoCover
2 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Подстолье Круз 60МУБ
Настоящее фото товара Подстолье Круз 80МУБ, произведённого компанией ChiedoCover
3 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Подстолье Круз 80МУБ
Настоящее фото товара Подстолье Круз МЛБ, произведённого компанией ChiedoCover
3 590 ₽
Оптовая цена
5
Подстолье Круз МЛБ
Настоящее фото товара Подстолье Круз БАР, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Подстолье Круз БАР
Настоящее фото товара Подстолье Паола Бар2, произведённого компанией ChiedoCover
6 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Подстолье Паола Бар2
Настоящее фото товара Подстолье Паола Бар, произведённого компанией ChiedoCover
6 190 ₽
Оптовая цена
5
Подстолье Паола Бар
Настоящее фото товара Подстолье Круз Биг, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Подстолье Круз Биг
Настоящее фото товара Подстолье Паола Биг, произведённого компанией ChiedoCover
6 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Подстолье Паола Биг
Настоящее фото товара Подстолье Паола Банкет, произведённого компанией ChiedoCover
5 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Подстолье Паола Банкет
Настоящее фото товара Подстолье Форти 60, произведённого компанией ChiedoCover
6 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Подстолье Форти 60
Смотреть все

Стальные подстолья — характерная основа для индустрии в сфере HoReCa

Провести уютный вечер в хорошей компании, отметить день рождения в Лисках или просто отдохнуть после рабочего дня — с этих желаний начинается выбор того или иного заведения. Как правило, большинство рестораторов стремятся создать неповторимую атмосферу своего ресторана или кафе, в первую очередь для привлечения внимания гостей и посетителей.

Стальные подстолья превосходно смотрятся в кафе или ресторанах, оформленных под старину. Так, использования таких подстольев позволяет посетителям максимально окунутся в созданную атмосферу национальных традиций, кухни, платьев или костюмов официантов, что по итогу сказывается на общей оценке заведения. Говоря о самом материале исполнение подстольев, то необходимо отметить, что сталь — это в первую очередь предельно твердый и прочный материал. Поэтому практически любые физические воздействие со стороны посетителей на подстолья из такого материала не будут играть ни какой роли. Если проводить параллель между схожим материалом — чугуном, то сталь является более твердым и долговечным. Также если, например, чугун — это продукт черной металлургии, то сталь — продукт конечный. Несмотря на более высокую ценовую политику стальные подстолья отличаются более интересными дизайнерскими решениями.

Кроме того, стольные подстолья необычайно популярны для ресторанов или кафе в стиле лофт. Оборудовать ресторан на чердаке или переоформить площадь бывшего завода под кафе — стальные подстолья великолепно поддержат выбранную Вами атмосферу и интерьер заведения. Они станут ключом к формированию редкого и исключительного интерьера кафе или ресторана. Подобного рода заведения не останутся не замеченными как туристами и гостями, так и жителями вашего города.

Где купить стальные подстолья в Лисках?

Компания ChiedoCover ориентирована на производство и продажу элитной мебели и текстиля для гостиничного и ресторанного бизнеса. За многолетний опыт работы на российском рынке сферы HoReCa мы зарекомендовали себя как надежный и ответственный партнер. Уверенное стремление к занятию лидирующих позиций на рынке гостиничной индустрии подталкивает нас к развитию, обновлению материально — технической базы и профессиональному росту наших сотрудников. Наша продукция сертифицирована и выпускается с полным комплектом документов.

Купить стальные подстолья в Воронежской области Вы можете, обратившись к менеджерам в наш отдел продаж. Доброжелательность, стремление помочь с выбором мебели, поиск компромиссных решений — это задача наших компетентных и опытных менеджеров.

Почему стальные подстолья покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Лиски и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Лискам ?

    Доставка товара по Лискам осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Лискам ?

    Стоимость доставки по Лискам рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Лискам осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Лискам телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Лисках при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Лискам с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

Есть другие вопросы?

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности

Отзывы о продукции ChiedoCover

Все отзывы

Нас рекомендуют