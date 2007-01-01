Провести уютный вечер в хорошей компании, отметить день рождения в Смоленске или просто отдохнуть после рабочего дня — с этих желаний начинается выбор того или иного заведения. Как правило, большинство рестораторов стремятся создать неповторимую атмосферу своего ресторана или кафе, в первую очередь для привлечения внимания гостей и посетителей.
Стальные подстолья превосходно смотрятся в кафе или ресторанах, оформленных под старину. Так, использования таких подстольев позволяет посетителям максимально окунутся в созданную атмосферу национальных традиций, кухни, платьев или костюмов официантов, что по итогу сказывается на общей оценке заведения. Говоря о самом материале исполнение подстольев, то необходимо отметить, что сталь — это в первую очередь предельно твердый и прочный материал. Поэтому практически любые физические воздействие со стороны посетителей на подстолья из такого материала не будут играть ни какой роли. Если проводить параллель между схожим материалом — чугуном, то сталь является более твердым и долговечным. Также если, например, чугун — это продукт черной металлургии, то сталь — продукт конечный. Несмотря на более высокую ценовую политику стальные подстолья отличаются более интересными дизайнерскими решениями.
Кроме того, стольные подстолья необычайно популярны для ресторанов или кафе в стиле лофт. Оборудовать ресторан на чердаке или переоформить площадь бывшего завода под кафе — стальные подстолья великолепно поддержат выбранную Вами атмосферу и интерьер заведения. Они станут ключом к формированию редкого и исключительного интерьера кафе или ресторана. Подобного рода заведения не останутся не замеченными как туристами и гостями, так и жителями вашего города.
Компания ChiedoCover ориентирована на производство и продажу элитной мебели и текстиля для гостиничного и ресторанного бизнеса. За многолетний опыт работы на российском рынке сферы HoReCa мы зарекомендовали себя как надежный и ответственный партнер. Уверенное стремление к занятию лидирующих позиций на рынке гостиничной индустрии подталкивает нас к развитию, обновлению материально — технической базы и профессиональному росту наших сотрудников. Наша продукция сертифицирована и выпускается с полным комплектом документов.
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Доставка товара по Смоленску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Смоленску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Смоленску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Смоленску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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