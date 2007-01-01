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              Стальные подстолья в Ставрополе оптом

              от 1 130 ₽

              Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ставрополю и Ставропольскому краю

              Настоящее фото товара Подстолье стальное Паук, произведённого компанией ChiedoCover
              1 130 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Подстолье стальное Паук
              Настоящее фото товара Подстолье стальное №5, произведённого компанией ChiedoCover
              1 530 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Подстолье стальное №5
              Настоящее фото товара Подстолье металлическое 2727, произведённого компанией ChiedoCover
              8 590 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Подстолье металлическое 2727
              Настоящее фото товара Подстолье металлическое Тауэр, произведённого компанией ChiedoCover
              4 560 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Подстолье металлическое Тауэр
              Настоящее фото товара Подстолье металлическое Винтаж, произведённого компанией ChiedoCover
              4 080 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Подстолье металлическое Винтаж
              Настоящее фото товара Подстолье Квадро New Random, произведённого компанией ChiedoCover
              5 070 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Подстолье Квадро New Random
              Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1741, произведённого компанией ChiedoCover
              5 190 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Подстолье металлическое 1741
              Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1742, произведённого компанией ChiedoCover
              4 590 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Подстолье металлическое 1742
              Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1247, произведённого компанией ChiedoCover-9%
              5 590 ₽6 090 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Подстолье металлическое 1247
              Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1033, произведённого компанией ChiedoCover
              4 690 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Подстолье металлическое 1033
              Настоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро Трапезе, произведённого компанией ChiedoCover
              3 120 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Подстолье металлическое Квадро Трапезе
              Настоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро Трапезе Дуо, произведённого компанией ChiedoCover
              6 090 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Подстолье металлическое Квадро Трапезе Дуо
              Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1220, произведённого компанией ChiedoCover
              5 990 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Подстолье металлическое 1220
              Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1223, произведённого компанией ChiedoCover
              6 190 ₽
              Оптовая цена
              4.1
              Подстолье металлическое 1223
              Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1044, произведённого компанией ChiedoCover
              4 690 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Подстолье металлическое 1044
              Настоящее фото товара Подстолье для стола Тулип Дуо К, произведённого компанией ChiedoCover
              6 490 ₽
              Оптовая цена
              5
              Подстолье для стола Тулип Дуо К
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              Стальные подстолья — характерная основа для индустрии в сфере HoReCa

              Провести уютный вечер в хорошей компании, отметить день рождения в Ставрополе или просто отдохнуть после рабочего дня — с этих желаний начинается выбор того или иного заведения. Как правило, большинство рестораторов стремятся создать неповторимую атмосферу своего ресторана или кафе, в первую очередь для привлечения внимания гостей и посетителей.

              Стальные подстолья превосходно смотрятся в кафе или ресторанах, оформленных под старину. Так, использования таких подстольев позволяет посетителям максимально окунутся в созданную атмосферу национальных традиций, кухни, платьев или костюмов официантов, что по итогу сказывается на общей оценке заведения. Говоря о самом материале исполнение подстольев, то необходимо отметить, что сталь — это в первую очередь предельно твердый и прочный материал. Поэтому практически любые физические воздействие со стороны посетителей на подстолья из такого материала не будут играть ни какой роли. Если проводить параллель между схожим материалом — чугуном, то сталь является более твердым и долговечным. Также если, например, чугун — это продукт черной металлургии, то сталь — продукт конечный. Несмотря на более высокую ценовую политику стальные подстолья отличаются более интересными дизайнерскими решениями.

              Кроме того, стольные подстолья необычайно популярны для ресторанов или кафе в стиле лофт. Оборудовать ресторан на чердаке или переоформить площадь бывшего завода под кафе — стальные подстолья великолепно поддержат выбранную Вами атмосферу и интерьер заведения. Они станут ключом к формированию редкого и исключительного интерьера кафе или ресторана. Подобного рода заведения не останутся не замеченными как туристами и гостями, так и жителями вашего города.

              Где купить стальные подстолья в Ставрополе?

              Компания ChiedoCover ориентирована на производство и продажу элитной мебели и текстиля для гостиничного и ресторанного бизнеса. За многолетний опыт работы на российском рынке сферы HoReCa мы зарекомендовали себя как надежный и ответственный партнер. Уверенное стремление к занятию лидирующих позиций на рынке гостиничной индустрии подталкивает нас к развитию, обновлению материально — технической базы и профессиональному росту наших сотрудников. Наша продукция сертифицирована и выпускается с полным комплектом документов.

              Купить стальные подстолья в Ставропольском крае Вы можете, обратившись к менеджерам в наш отдел продаж. Доброжелательность, стремление помочь с выбором мебели, поиск компромиссных решений — это задача наших компетентных и опытных менеджеров.

              Почему стальные подстолья покупают в ChiedoCover?

              • Более 3000 моделей

                стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

              • Гарантия

                Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

              • Пробники

                Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

              • Оперативное производство

                Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

              • Индивидуальные заказы

                Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

              • Доставка в Ставрополь и другие города России и ближнего зарубежья

                Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
                Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

              • Полный пакет документов

                Мы представляем все необходимые документы:
                накладные, счета-фактуры, договоры.

              • Выгодные предложения

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              • Гарантированное качество продукции

                Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

              • Частичная оплата

                Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

              Подробнее о ChiedoCover

              Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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              Частые вопросы

              • 🚚 Как осуществляется доставка по Ставрополю ?

                Доставка товара по Ставрополю осуществляется транспортными компаниями.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ставрополю ?

                Стоимость доставки по Ставрополю рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

                Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

                • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
                • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

                Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

                Доставка текстиля по Ставрополю осуществляется бесплатно.

              • ❓ Возможен ли самовывоз?

                Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

                • Самовывоз со склада в Москве;
                • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
                • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
                • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
              • 💳 Как происходит оплата?

                Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

                • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
                • Возможна частичная оплата
                • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

                Подробная информация на странице Оплата

              • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

                Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

                Подробная информация на странице Гарантия

              • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

                Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

                Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

              • ✅ Как сделать заказ?
                1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
                2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
                3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ставрополю телефону +7 922 906 67 77
                4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
                5. Оплата доставки происходит в Ставрополе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

                Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

                При выборе доставки по Ставрополю с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

              • 🪑 Вы производители или перепродаете?

                Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

              • 💥 Есть ли скидки?

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

                С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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