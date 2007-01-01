Универсальные предметы мебели считаются одними из самых востребованных и распространенных на мебельном рынке. Это не удивительно: они органично вписываются практически в любое пространство, отлично сочетаются с уже существующим интерьером, как правило, многофункциональны и довольно просты в эксплуатации. Стеллажи — одни из таких предметов мебели. Чаще всего они представляют собой мебель, которая состоит из полок, монтированных на стойках или боковых стенках. Эти модели предназначены для хранения самых различных предметов, а также могут применяться в качестве декора в помещении. На сегодняшний день встречаются модели, не имеющие боковых и лицевых дверей, таким образом, данный элемент мебели достаточно сильно экономит полезную площадь и пространство. Это особенно актуально в небольших помещениях, либо квартирах-студиях, когда любой свободный квадратный метр имеет большую ценность. Какие популярные модели стеллажей существуют в Ангарске?
Стеллаж — (от нем. «stellage») - складское специализированное мебельное оборудование доя хранения предметов/грузов, состоящее из металлических стоек, балок и поперечных балок либо многоярусных настилов (полок), закрепленных на балках, либо состоящее из закрепленных на стойках консолей. Как правило, в мебели стеллаж относится к корпусной мебели для хранения предметов различного назначения на полках, включая самую верхнюю полку/настил. Стеллажи минимизируют занимаемую площадь и делают удобным доступ к хранимым на них предметам» Википедия
В настоящее время в качестве материала изготовления применяются металл, а также массив дерева, ДСП, МДФ и другие. Практичным и долговечным материалов считается металл. Металлические стеллажи — хорошее решение для любого помещения. В нашем каталоге продукции используется сталь — это высококачественный металл, отличающийся повышенной прочностью и максимальной надежностью. Благодаря этому достигается износостойкость, они рассчитаны на повседневное пользование, могут использоваться в различных климатических условиях, им не страшны перепады влаги. Они не изменят свой презентабельный внешний вид даже при интенсивной эксплуатации. Такие модели часто становятся частью меблировки загородного дома, квартиры в многоквартирном доме или студии.
Кроме того, металлические стеллажи довольно компактны, так что их можно удобно расположить даже в небольшом пространстве. При повседневном пользовании возникает вопрос уборки. Так вот эти модели не требуют никаких дополнительных усилий — буквально за несколько минут можно протереть полки и привести изделие в порядок. Благодаря тому, что они не накапливают пыль вопрос уборки становится не отнимет много времени.
Еще одним хорошим вариантом для меблировки помещения являются стеллажи изготовленные из массива дерева. Это наиболее экологически чистый материал, абсолютно безопасный для использования дома. Дерево положительно влияет на организм человека, этот предмет мебели будет хорошим решением для мебельного оснащения дома в котором проживают дети. Они гипоаллергенны, обладают хорошим качеством, за счет уникальной и неповторимой текстуры станут настоящим украшением любого помещения. За счет деревянных стеллажей можно прекрасно зонировать пространство, особенно хорошо смотрятся модели, у которых отсутствует задняя стенка. К таким моделям облегчен доступ, для того, чтобы взять какой-то предмет с полки требуется минимум усилий. Единственный недостаток — это возможное попадание пыли на полки, который легко решается ежедневной уборкой в помещении. Это придаст Вашему интерьеру легкость, высокие показатели эстетики и оригинальный стиль. Современные модели имеют европейский и современный внешний вид, таким образом, они без труда впишутся как в традиционные и классические стили, так и в многие другие популярные направления.
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Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
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Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
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Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
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