Стеллажи в Майкопе оптом

от 4 190 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Майкопу и Республике Адыгея

Настоящее фото товара Стеллаж 12, произведённого компанией ChiedoCover
31 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Стеллаж 12
Настоящее фото товара Стеллаж Анет №1, произведённого компанией ChiedoCover
54 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Стеллаж Анет №1
Настоящее фото товара Стеллаж Анет №3, произведённого компанией ChiedoCover
61 990 ₽
Оптовая цена
5
Стеллаж Анет №3
Настоящее фото товара Стеллаж Классика №1, произведённого компанией ChiedoCover
35 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стеллаж Классика №1
Настоящее фото товара Стеллаж Классика №3, произведённого компанией ChiedoCover
70 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Стеллаж Классика №3
Настоящее фото товара Стеллаж Классика №4, произведённого компанией ChiedoCover
70 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Стеллаж Классика №4
Настоящее фото товара Стеллаж Droid, произведённого компанией ChiedoCover
45 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Стеллаж Droid
Настоящее фото товара Стеллаж Остервик, произведённого компанией ChiedoCover
53 000 ₽
Оптовая цена
4.1
Стеллаж Остервик
Настоящее фото товара Стеллаж Айнбек, произведённого компанией ChiedoCover
70 500 ₽
Оптовая цена
4.9
Стеллаж Айнбек
Настоящее фото товара Стеллаж Нихайм, произведённого компанией ChiedoCover
68 500 ₽
Оптовая цена
4.2
Стеллаж Нихайм
Настоящее фото товара Стеллаж №3, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Стеллаж №3
Настоящее фото товара Стеллаж №2, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Стеллаж №2
Настоящее фото товара Стеллаж №1, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Стеллаж №1
Настоящее фото товара Полка Лофт А4, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Полка Лофт А4
Настоящее фото товара Стеллаж Лофт А3, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
15 900 ₽
Оптовая цена
4.9
Стеллаж Лофт А3
Настоящее фото товара Стеллаж + стол для офиса Лофт №1, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
29 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стеллаж + стол для офиса Лофт №1
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Стеллаж: идеальное решение для HoReCa и дома

Универсальные предметы мебели считаются одними из самых востребованных и распространенных на мебельном рынке. Это не удивительно: они органично вписываются практически в любое пространство, отлично сочетаются с уже существующим интерьером, как правило, многофункциональны и довольно просты в эксплуатации. Стеллажи — одни из таких предметов мебели. Чаще всего они представляют собой мебель, которая состоит из полок, монтированных на стойках или боковых стенках. Эти модели предназначены для хранения самых различных предметов, а также могут применяться в качестве декора в помещении. На сегодняшний день встречаются модели, не имеющие боковых и лицевых дверей, таким образом, данный элемент мебели достаточно сильно экономит полезную площадь и пространство. Это особенно актуально в небольших помещениях, либо квартирах-студиях, когда любой свободный квадратный метр имеет большую ценность. Какие популярные модели стеллажей существуют в Майкопе?

Металлические стеллажи: практичность и долговечность

Стеллаж — (от нем. «stellage») - складское специализированное мебельное оборудование доя хранения предметов/грузов, состоящее из металлических стоек, балок и поперечных балок либо многоярусных настилов (полок), закрепленных на балках, либо состоящее из закрепленных на стойках консолей. Как правило, в мебели стеллаж относится к корпусной мебели для хранения предметов различного назначения на полках, включая самую верхнюю полку/настил. Стеллажи минимизируют занимаемую площадь и делают удобным доступ к хранимым на них предметам» Википедия

В настоящее время в качестве материала изготовления применяются металл, а также массив дерева, ДСП, МДФ и другие. Практичным и долговечным материалов считается металл. Металлические стеллажи — хорошее решение для любого помещения. В нашем каталоге продукции используется сталь — это высококачественный металл, отличающийся повышенной прочностью и максимальной надежностью. Благодаря этому достигается износостойкость, они рассчитаны на повседневное пользование, могут использоваться в различных климатических условиях, им не страшны перепады влаги. Они не изменят свой презентабельный внешний вид даже при интенсивной эксплуатации. Такие модели часто становятся частью меблировки загородного дома, квартиры в многоквартирном доме или студии.

Кроме того, металлические стеллажи довольно компактны, так что их можно удобно расположить даже в небольшом пространстве. При повседневном пользовании возникает вопрос уборки. Так вот эти модели не требуют никаких дополнительных усилий — буквально за несколько минут можно протереть полки и привести изделие в порядок. Благодаря тому, что они не накапливают пыль вопрос уборки становится не отнимет много времени.

Деревянные стеллажи: невероятный внешний вид и высокое качество

Еще одним хорошим вариантом для меблировки помещения являются стеллажи изготовленные из массива дерева. Это наиболее экологически чистый материал, абсолютно безопасный для использования дома. Дерево положительно влияет на организм человека, этот предмет мебели будет хорошим решением для мебельного оснащения дома в котором проживают дети. Они гипоаллергенны, обладают хорошим качеством, за счет уникальной и неповторимой текстуры станут настоящим украшением любого помещения. За счет деревянных стеллажей можно прекрасно зонировать пространство, особенно хорошо смотрятся модели, у которых отсутствует задняя стенка. К таким моделям облегчен доступ, для того, чтобы взять какой-то предмет с полки требуется минимум усилий. Единственный недостаток — это возможное попадание пыли на полки, который легко решается ежедневной уборкой в помещении. Это придаст Вашему интерьеру легкость, высокие показатели эстетики и оригинальный стиль. Современные модели имеют европейский и современный внешний вид, таким образом, они без труда впишутся как в традиционные и классические стили, так и в многие другие популярные направления.

Где купить стеллаж в Майкопе?

ChiedoCover — компания-изготовитель деревянной и мягкой мебели, а также столов и стульев на металлокаркасе. У нас Вы сможете найти все самое необходимое для качественного и полноценного мебельного оснащения Вашего помещения. Полезные аксессуары, выбор цвета и материала обивки, в нашем каталоге представлен широкий ассортимент моделей на любой вкус и стиль. Мы производим мебель, которая отвечает всем современным требованиям безопасности, наша компания стремиться к тому, что упростить Вашу жизнь. Европейский стиль является нашим преимуществом, мы находим именно тот дизайн мебели, который удовлетворит запросам даже самых требовательных покупателей.

Купить стеллаж в Майкопе можно у нас на официальном сайте. Выберите модель, оставьте заявку на сайте и ожидайте звонка от наших профессиональных менеджеров. Они помогут с выбором и ответят на все интересующие Вас вопросы относительно Вашего выбора мебели. Доставку нашей продукции можно заказать в любой регион России стран СНГ.

Почему стеллажи покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Майкоп и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Майкопу ?

    Доставка товара по Майкопу осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Майкопу ?

    Стоимость доставки по Майкопу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Майкопу осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Майкопу телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Майкопе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Майкопу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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