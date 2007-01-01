Стеллажи в стиле Лофт в Новомосковске оптом

от 11 490 ₽

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Настоящее фото товара Стеллаж 03, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
11 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Стеллаж 03
Настоящее фото товара Стеллаж 05, произведённого компанией ChiedoCover
19 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стеллаж 05
Настоящее фото товара Стеллаж 06, произведённого компанией ChiedoCover
28 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стеллаж 06
Настоящее фото товара Стеллаж 08, произведённого компанией ChiedoCover
20 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Стеллаж 08
Настоящее фото товара Стеллаж 11, произведённого компанией ChiedoCover
26 190 ₽
Оптовая цена
4.6
Стеллаж 11
Настоящее фото товара Стеллаж 13, произведённого компанией ChiedoCover
29 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стеллаж 13
Настоящее фото товара Стеллаж 14, произведённого компанией ChiedoCover
39 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стеллаж 14
Настоящее фото товара Стеллаж 15, произведённого компанией ChiedoCover
36 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стеллаж 15
Настоящее фото товара Стеллаж 33, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
35 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Стеллаж 33
Настоящее фото товара Стеллаж 34, произведённого компанией ChiedoCover
25 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стеллаж 34
Настоящее фото товара Стеллаж 36, произведённого компанией ChiedoCover
105 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Стеллаж 36
Настоящее фото товара Стеллаж 70, произведённого компанией ChiedoCover
19 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стеллаж 70
Настоящее фото товара Стеллаж 71, произведённого компанией ChiedoCover
15 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стеллаж 71
Настоящее фото товара Стеллаж 72, произведённого компанией ChiedoCover
31 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Стеллаж 72
Настоящее фото товара Стеллаж 73, произведённого компанией ChiedoCover
25 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стеллаж 73
Настоящее фото товара Стеллаж 74, произведённого компанией ChiedoCover
33 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стеллаж 74
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Стеллажи в стиле Лофт: зонирование или расширение пространство заведения

Сегодня существует множество вариаций оснащения гостинично-ресторанного бизнеса. Для того, чтобы насытить помещение непревзойденным дизайном в ход идут самые разные идеи. Так, например, стеллажи — один из распространенных способов дополнительного оснащения зала. Как можно обыграть стеллажи так, чтобы превратить их в стильный и практичный элемент декора?

При выборе стеллажей в стиле Лофт в Новомосковске необходимо иметь в виду не только форму и вид каркаса и материал изготовления, но и цветовое решение. Важно помнить: не рекомендуется использовать более трех цветов при оформлении стеллажа, иногда можно добавить нотки нейтральных цветов: белый, серый, черный. Подбирайте цвет стеллажей максимально сочетающийся со светом остального интерьера. В качестве украшений на стеллажи можно использовать следующие элементы декора: потрясающе и аккуратно смотрятся красивые компактные коробки и плетеные корзинки. Под стиль Лофт в качестве наполнения стеллажей используются хорошие бутылки вина, большие вазы и другие элементы декора. В тоже время, стеллажи прекрасны для зонирования помещения, как бы отделяя один столик от другого. Это замечательно реализуется в стиле Лофт, когда минимум мебельного оснащения и отсутствуют перегородки.

Каркас стеллажей в стиле Лофт выполнен из металла, благодаря чему они устойчивы, выдерживают механические нагрузки, не поддаются коррозии, а также просты в уходе, уборке и предельно долговечны. Полки стеллажей произведены из массива дерева, поэтому они блистательно гармонируют практически с любым интерьером, добавят роскоши и изящества Вашему кафе или ресторану.

К практическим рекомендациям к стеллажам в стиле Лофт относится оптимальная высота полок, которая должна быть на уровне среднестатистического человеческого роста, предполагая возможное пользование предметами, размещенными на полках стеллажей. Закрытые модели стеллажей более практичны, поскольку предохраняют от попадания пыли и ультрафиолета.

Где купить стеллажи в стиле Лофт в ресторан в Тульской области?

Наша компания имеет большую дилерскую сеть, склад самовывоза в Новомосковске экономит время и сокращает продолжительность доставки. В России и странах СНГ мы предлагаем доставку любой удобной для Вас транспортной компанией.

Купить стеллажи в стиле Лофт в гостиницу в Новомосковске Вы можете на нашем сайте. Если Вы долго не можете определиться с выбором по оснащению или обновлению стульев и столов банкетных залов, тогда наши менеджеры помогут Вам остановить выбор на какой-то конкретной модели.

Почему стеллажи в стиле лофт покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Новомосковск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Новомосковску ?

    Доставка товара по Новомосковску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Новомосковску ?

    Стоимость доставки по Новомосковску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Новомосковску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Новомосковску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Новомосковске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Новомосковску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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