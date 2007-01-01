Сегодня существует множество вариаций оснащения гостинично-ресторанного бизнеса. Для того, чтобы насытить помещение непревзойденным дизайном в ход идут самые разные идеи. Так, например, стеллажи — один из распространенных способов дополнительного оснащения зала. Как можно обыграть стеллажи так, чтобы превратить их в стильный и практичный элемент декора?
При выборе стеллажей в стиле Лофт в Пятигорске необходимо иметь в виду не только форму и вид каркаса и материал изготовления, но и цветовое решение. Важно помнить: не рекомендуется использовать более трех цветов при оформлении стеллажа, иногда можно добавить нотки нейтральных цветов: белый, серый, черный. Подбирайте цвет стеллажей максимально сочетающийся со светом остального интерьера. В качестве украшений на стеллажи можно использовать следующие элементы декора: потрясающе и аккуратно смотрятся красивые компактные коробки и плетеные корзинки. Под стиль Лофт в качестве наполнения стеллажей используются хорошие бутылки вина, большие вазы и другие элементы декора. В тоже время, стеллажи прекрасны для зонирования помещения, как бы отделяя один столик от другого. Это замечательно реализуется в стиле Лофт, когда минимум мебельного оснащения и отсутствуют перегородки.
Каркас стеллажей в стиле Лофт выполнен из металла, благодаря чему они устойчивы, выдерживают механические нагрузки, не поддаются коррозии, а также просты в уходе, уборке и предельно долговечны. Полки стеллажей произведены из массива дерева, поэтому они блистательно гармонируют практически с любым интерьером, добавят роскоши и изящества Вашему кафе или ресторану.
К практическим рекомендациям к стеллажам в стиле Лофт относится оптимальная высота полок, которая должна быть на уровне среднестатистического человеческого роста, предполагая возможное пользование предметами, размещенными на полках стеллажей. Закрытые модели стеллажей более практичны, поскольку предохраняют от попадания пыли и ультрафиолета.
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