Стеновые панели из дерева в Нефтекамске оптом

от 760 ₽

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Настоящее фото товара Стеновая панель Экзотик, олива, произведённого компанией ChiedoCover
840 ₽
Оптовая цена
4.4
Стеновая панель Экзотик, олива
Настоящее фото товара Стеновая панель Вулкано, сосна, произведённого компанией ChiedoCover
790 ₽
Оптовая цена
4.7
Стеновая панель Вулкано, сосна
Настоящее фото товара Стеновая панель Вулкано, береза, произведённого компанией ChiedoCover
760 ₽
Оптовая цена
4.4
Стеновая панель Вулкано, береза
Настоящее фото товара Стеновая панель Вулкано, береза тонированная, произведённого компанией ChiedoCover
820 ₽
Оптовая цена
4.8
Стеновая панель Вулкано, береза тонированная
Настоящее фото товара Стеновая панель Вулкано, термоясень, произведённого компанией ChiedoCover
1 010 ₽
Оптовая цена
4.8
Стеновая панель Вулкано, термоясень
Настоящее фото товара Стеновая панель Сакура, дуб, ясень, тик, олива, произведённого компанией ChiedoCover
990 ₽
Оптовая цена
5
Стеновая панель Сакура, дуб, ясень, тик, олива
Настоящее фото товара Стеновая панель Сакура, дуб Тобакко, произведённого компанией ChiedoCover
860 ₽
Оптовая цена
4.2
Стеновая панель Сакура, дуб Тобакко
Настоящее фото товара Стеновая панель Сакура, береза состаренная, произведённого компанией ChiedoCover
760 ₽
Оптовая цена
5
Стеновая панель Сакура, береза состаренная
Настоящее фото товара Стеновая панель Сакура, сапели, дуб, махагон, орех, береза, произведённого компанией ChiedoCover
1 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Стеновая панель Сакура, сапели, дуб, махагон, орех, береза
Настоящее фото товара Стеновая панель Сакура, сапели, береза, дуб, тик, произведённого компанией ChiedoCover
1 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Стеновая панель Сакура, сапели, береза, дуб, тик
Настоящее фото товара Стеновая панель Лофт темный микс, произведённого компанией ChiedoCover
1 090 ₽
Оптовая цена
5
Стеновая панель Лофт темный микс
Настоящее фото товара Стеновая панель Лофт светлый микс, произведённого компанией ChiedoCover
930 ₽
Оптовая цена
4.5
Стеновая панель Лофт светлый микс
Настоящее фото товара Стеновая панель Лофт микс средний тонов, произведённого компанией ChiedoCover
930 ₽
Оптовая цена
4.9
Стеновая панель Лофт микс средний тонов
Настоящее фото товара Стеновая панель Лофт амбарная доска, произведённого компанией ChiedoCover
930 ₽
Оптовая цена
4.5
Стеновая панель Лофт амбарная доска
Настоящее фото товара Стеновая панель Хардвуд, амбарная доска, произведённого компанией ChiedoCover
1 250 ₽
Оптовая цена
5
Стеновая панель Хардвуд, амбарная доска
Настоящее фото товара Стеновая панель Касуми винтаж, амбарная доска, тик, произведённого компанией ChiedoCover
1 320 ₽
Оптовая цена
4.6
Стеновая панель Касуми винтаж, амбарная доска, тик
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Стеновые панели из дерева — великолепный интерьер и неповторимый дизайн

Необычное оформление интерьера — это один из ключей к успешному бизнесу в сфере HoReCa. В Нефтекамске находятся заведения, которые наполнены и оснащены самыми смелыми решениями, в сочетании иногда совсем несочетаемых элементов. Однако, если такие заведения пользуются спросом и имеют своих посетителей, то значит эти решения правильные.

Стеновые панели из дерева — это уникальный и особенный способ в оформлении декором помещения. Звукоизоляция и теплоизоляция являются важными их характеристиками. Для того, чтобы произвести монтаж этих панелей не потребуется специальных средств, их достаточно быстро и легко установить на любой поверхности. Самыми главными достоинствами стеновых панелей из дерева считается: не прихотливость в уборке и уходе, поскольку данные панели имеют широкий цветовой диапазон, то интерьер помещения можно наполнить практически любыми цветами, при этом важно учитывать основной стиль Вашего заведения.

Материалом изготовления стеновых панелей является дерево, эти изделия являются экологически чистыми, при изготовлении не используются никаких химических веществ, поэтому данные материалы прекрасно подходят для различных семейных кафе, куда, как правило, приходят люди с детьми. Вариантом изготовления могут стать всевозможные породы дерева: дуб, клен, ясень, береза и др. Хорошим достоинством дерева также является долговечность. Отдав предпочтение стеновым панелям из дерева Вы получите товар, который на протяжении длительного времени будет радовать Вас и посетителей Вашего заведения.

Стеновые панели из дерева помимо своих основных функций могут стать украшением помещения, учитывая то, что это дерево, оно обладает эксклюзивным и индивидуальным орнаментом, поэтому покупая их, Вы привнесете в свое заведение элемент уникальности и исключительности.

Где купить стеновые панели из дерева в ресторан или кафе в Башкортостане?

Компания ChiedoCover – лидер российского рынка, мы производим комплексное оснащение гостиниц, ресторанов и кафе. Мы отдаем предпочтение только проверенным поставщикам, поэтому изготавливаем мебель из качественного и экологически чистого сырья. Золотым стандартом нашего производства является надежность, эстетический дизайн и предельная долговечность.

Если Вы хотите купить стеновые панели из дерева в Нефтекамске в ресторан, то Вам нужно обратиться в отдел продаж нашей компании, на нашем сайте есть контактные телефоны менеджеров, они проведут исчерпывающую консультацию по выбранной категории товаров. Постараются найти ответы на все Ваши вопросы, или предложат Вам другой вариант, с учетом стилистики Вашего заведения и пожеланий относительно выбора мебели и текстиля.

Почему стеновые панели из дерева покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Нефтекамск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Нефтекамску ?

    Доставка товара по Нефтекамску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Нефтекамску ?

    Стоимость доставки по Нефтекамску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Нефтекамску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Нефтекамску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Нефтекамске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Нефтекамску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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