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Необычное оформление интерьера — это один из ключей к успешному бизнесу в сфере HoReCa. В Екатеринбурге находятся заведения, которые наполнены и оснащены самыми смелыми решениями, в сочетании иногда совсем несочетаемых элементов. Однако, если такие заведения пользуются спросом и имеют своих посетителей, то значит эти решения правильные.
Стеновые панели из дерева — это уникальный и особенный способ в оформлении декором помещения. Звукоизоляция и теплоизоляция являются важными их характеристиками. Для того, чтобы произвести монтаж этих панелей не потребуется специальных средств, их достаточно быстро и легко установить на любой поверхности. Самыми главными достоинствами стеновых панелей из дерева считается: не прихотливость в уборке и уходе, поскольку данные панели имеют широкий цветовой диапазон, то интерьер помещения можно наполнить практически любыми цветами, при этом важно учитывать основной стиль Вашего заведения.
Материалом изготовления стеновых панелей является дерево, эти изделия являются экологически чистыми, при изготовлении не используются никаких химических веществ, поэтому данные материалы прекрасно подходят для различных семейных кафе, куда, как правило, приходят люди с детьми. Вариантом изготовления могут стать всевозможные породы дерева: дуб, клен, ясень, береза и др. Хорошим достоинством дерева также является долговечность. Отдав предпочтение стеновым панелям из дерева Вы получите товар, который на протяжении длительного времени будет радовать Вас и посетителей Вашего заведения.
Стеновые панели из дерева помимо своих основных функций могут стать украшением помещения, учитывая то, что это дерево, оно обладает эксклюзивным и индивидуальным орнаментом, поэтому покупая их, Вы привнесете в свое заведение элемент уникальности и исключительности.
Компания ChiedoCover – лидер российского рынка, мы производим комплексное оснащение гостиниц, ресторанов и кафе. Мы отдаем предпочтение только проверенным поставщикам, поэтому изготавливаем мебель из качественного и экологически чистого сырья. Золотым стандартом нашего производства является надежность, эстетический дизайн и предельная долговечность.
Если Вы хотите купить стеновые панели из дерева в Екатеринбурге в ресторан, то Вам нужно обратиться в отдел продаж нашей компании, на нашем сайте есть контактные телефоны менеджеров, они проведут исчерпывающую консультацию по выбранной категории товаров. Постараются найти ответы на все Ваши вопросы, или предложат Вам другой вариант, с учетом стилистики Вашего заведения и пожеланий относительно выбора мебели и текстиля.
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Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Екатеринбургу осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Екатеринбургу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Екатеринбургу осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Екатеринбургу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня