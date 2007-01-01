Выбор стиля изготовления сказывается на дальнейшем спросе и популярности заведения. Правильно оценить востребованные направления в сегменте HoReCa и расставить приоритеты стилевого оформления — первостепенные задачи для открытия бизнеса.
Любопытным решением для формирования атмосферы роскоши и престижа являются стеновые панели каретной стяжки.
Каретная стяжка впервые появилась в XVIII веке во время правления французского императора Наполеона III. Термин произошел от французского слова «capitonne», что и означает каретная стяжка. Это достаточно роскошный технологический процесс декорирования мягкой мебели. Стеганая обивка мебели быстро полюбилась французам, благодаря очень изящному виду она стала ассоциироваться с богатством. В России название технологии носит имя царских карет, интерьер которых был украшен пуговицами. Таким образом, капитоне пришло в нашу страну.
Сегодня такой технологический процесс набирает популярность, а стеновые панели каретной стяжки можно с легкостью встретить как в кафе, так и в ресторанах любого города. Весомым преимуществом таких моделей является эстетичный внешний вид. Если Вы выберете в качестве декорирования стеновые панели каретной стяжки, то это, несомненно, подчеркнет изысканность и статусность кафе или ресторана, а также расскажет о хорошем вкусе хозяина и станет визитной карточкой Вашего заведения. Еще одним достоинством заслуживающим не меньшего внимания является длительный срок службы. Они хорошо подходят и вписываются в практически любой стиль, тем самым, по-праву, считаются универсальной моделью, которые можно использовать как в классических и традиционных ресторанах, так и в стиле Лофт.
Наша компания сумела совместить итальянский дизайн в сочетании с русским размахом каталога нашей продукции. Мы тщательно подошли к выбору сырья из которого производим мебель и текстиль. Таким образом, наша мебель отличается экологичностью и гипоаллергенностью. Внимание и тройной контроль качества гарантирует длительный эксплуатационный срок. В 2017 году мы расширили наши возможности, открыв подразделение для розничных продаж.
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Доставка товара по Дербенту осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Дербенту рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Дербенту осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Дербенту с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня