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            Стеновые панели каретная стяжка в Южноуральске оптом

            от 3 990 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Южноуральску и Челябинской области

            Настоящее фото товара Стеновые панели Версаль квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            3 990 ₽
            Оптовая цена
            5
            Стеновые панели Версаль квадрат
            Настоящее фото товара Стеновые панели Версаль треугольник, произведённого компанией ChiedoCover
            Хит
            3 990 ₽
            Оптовая цена
            4
            Стеновые панели Версаль треугольник
            Настоящее фото товара Стеновые панели Бордо квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
            3 990 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Стеновые панели Бордо квадрат
            Настоящее фото товара Стеновые панели Бреста, произведённого компанией ChiedoCover
            3 990 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Стеновые панели Бреста
            Настоящее фото товара Стеновые панели Кулвилл, произведённого компанией ChiedoCover
            4 990 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Стеновые панели Кулвилл
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            Стеновые панели каретной стяжки — роскошный декор и практичность

            Выбор стиля изготовления сказывается на дальнейшем спросе и популярности заведения. Правильно оценить востребованные направления в сегменте HoReCa и расставить приоритеты стилевого оформления — первостепенные задачи для открытия бизнеса.

            Любопытным решением для формирования атмосферы роскоши и престижа являются стеновые панели каретной стяжки.

            Что такое каретная стяжка?

            Каретная стяжка впервые появилась в XVIII веке во время правления французского императора Наполеона III. Термин произошел от французского слова «capitonne», что и означает каретная стяжка. Это достаточно роскошный технологический процесс декорирования мягкой мебели. Стеганая обивка мебели быстро полюбилась французам, благодаря очень изящному виду она стала ассоциироваться с богатством. В России название технологии носит имя царских карет, интерьер которых был украшен пуговицами. Таким образом, капитоне пришло в нашу страну.

            Сегодня такой технологический процесс набирает популярность, а стеновые панели каретной стяжки можно с легкостью встретить как в кафе, так и в ресторанах любого города. Весомым преимуществом таких моделей является эстетичный внешний вид. Если Вы выберете в качестве декорирования стеновые панели каретной стяжки, то это, несомненно, подчеркнет изысканность и статусность кафе или ресторана, а также расскажет о хорошем вкусе хозяина и станет визитной карточкой Вашего заведения. Еще одним достоинством заслуживающим не меньшего внимания является длительный срок службы. Они хорошо подходят и вписываются в практически любой стиль, тем самым, по-праву, считаются универсальной моделью, которые можно использовать как в классических и традиционных ресторанах, так и в стиле Лофт.

            Где купить стеновые панели каретной стяжки в кафе в Челябинской области?

            Наша компания сумела совместить итальянский дизайн в сочетании с русским размахом каталога нашей продукции. Мы тщательно подошли к выбору сырья из которого производим мебель и текстиль. Таким образом, наша мебель отличается экологичностью и гипоаллергенностью. Внимание и тройной контроль качества гарантирует длительный эксплуатационный срок. В 2017 году мы расширили наши возможности, открыв подразделение для розничных продаж.

            Купить стеновые панели каретной стяжки в гостиницу или ресторан в Южноуральске Вы с легкостью можете на сайте нашего предприятия. Доброжелательность, оперативность и высокое качество сервиса — это приоритетные цели наших менеджеров.

            Почему стеновые панели каретная стяжка покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Южноуральск и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Южноуральску ?

              Доставка товара по Южноуральску осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Южноуральску ?

              Стоимость доставки по Южноуральску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Южноуральску осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Южноуральску телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Южноуральске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Южноуральску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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