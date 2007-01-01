Формирование уюта в помещении зависит от многих факторов, на сегодняшний день встречается множество вариантов в отделке помещений. Различные стеновые панели обладают великолепным внешним вид, изумительно преображает интерьер любого помещения и является хитом продаж в России. Данные изделия имеют свои характерные черты, перечислим основные преимущества, а также технические характеристики и другие особенности.
Эти изделия характеризуются высокими показателями декоративности — они станут настоящим украшением любого помещения. Кроме того, мягкие стеновые панели:
Мягкие стеновые панели изготавливаются из кожи или кожзама, достаточно просты в эксплуатации и предоставят только положительные эмоции от использования). Эти изделия применяются в качестве внутренней отделке стен. Они могут использоваться в спальне — выгодно выделяют зону возле кровати. В тоже время правильный выбор данных изделий должен быть ориентирован в сочетании с другими элементами интерьера: шторами и обоями. Кроме того, хорошим решением станут мягкие стеновые панели в детской комнате, они могут служить как амортизаторы — смягчать удар от прикосновений детей к стенам. Также это замечательный вариант для рабочих кабинетов, темные, серые или черно — белые тона невероятно преобразят помещение, добавят статусности, а также серьезности и значимости Вашему рабочему месту.
Высокое качество, а также безопасность и долговечность данных изделий имеет прямую зависимость от материала их изготовления. В качестве наполнителя чаще всего применяются поролон и синтепон — это наиболее распространенные материалы, они доступны и прекрасно подходят для мягких стеновых панелей. Итак, поролон имеет много достоинств: отлично держит форму, поэтому панели сохранят презентабельный внешний вид на протяжении всего эксплуатационного срока. Кроме того, это безопасный и экологичный материал, рассчитан для использования в жилых помещениях. Следует отметить, что данный материал применяется, как правило, для толстых стеновых панелей.
Синтепон характеризуется меньшим весом, чем у поролона, это обуславливает более равномерную поверхность панелей. Таким образом, обивка в виде синтепона меньше будет склонна к растяжению и провисанию. Мягкие стеновые панели из этого материала — хорошее решение для квартиры или частного дома.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Боровичам осуществляется бесплатно.
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Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
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Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Боровичам с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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