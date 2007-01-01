Стеновые панели мягкие в Волгограде оптом

от 5 990 ₽

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Настоящее фото товара Стеновые панели Берлин, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
13 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Стеновые панели Берлин
Настоящее фото товара Стеновые панели Керкрад, произведённого компанией ChiedoCover
12 000 ₽
Оптовая цена
4.1
Стеновые панели Керкрад
Настоящее фото товара Стеновые панели Кельн, произведённого компанией ChiedoCover
12 000 ₽
Оптовая цена
4.4
Стеновые панели Кельн
Настоящее фото товара Стеновые панели Кемптон, произведённого компанией ChiedoCover
12 000 ₽
Оптовая цена
4.6
Стеновые панели Кемптон
Настоящее фото товара Стеновые панели Кварели, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стеновые панели Кварели
Настоящее фото товара Стеновые панели Кендалл, произведённого компанией ChiedoCover
12 000 ₽
Оптовая цена
4.3
Стеновые панели Кендалл
Настоящее фото товара Стеновые панели Гамбург, произведённого компанией ChiedoCover
12 000 ₽
Оптовая цена
4.6
Стеновые панели Гамбург
Настоящее фото товара Стеновые панели Калумет, произведённого компанией ChiedoCover
12 000 ₽
Оптовая цена
4.1
Стеновые панели Калумет
Настоящее фото товара Стеновые панели Варшава 25см, произведённого компанией ChiedoCover
9 000 ₽
Оптовая цена
4.6
Стеновые панели Варшава 25см
Настоящее фото товара Стеновые панели Илава, произведённого компанией ChiedoCover
9 000 ₽
Оптовая цена
4.4
Стеновые панели Илава
Настоящее фото товара Стеновые панели Санок малые, произведённого компанией ChiedoCover
9 000 ₽
Оптовая цена
4.6
Стеновые панели Санок малые
Настоящее фото товара Стеновые панели Версаль квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
9 000 ₽
Оптовая цена
4.3
Стеновые панели Версаль квадрат
Настоящее фото товара Стеновые панели Версаль треугольник, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
9 000 ₽
Оптовая цена
4
Стеновые панели Версаль треугольник
Настоящее фото товара Стеновые панели Бордо квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
9 000 ₽
Оптовая цена
4.6
Стеновые панели Бордо квадрат
Настоящее фото товара Стеновые панели Бреста, произведённого компанией ChiedoCover
9 000 ₽
Оптовая цена
4.5
Стеновые панели Бреста
Настоящее фото товара Стеновые панели Кулвилл, произведённого компанией ChiedoCover
9 000 ₽
Оптовая цена
4.1
Стеновые панели Кулвилл
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Как выбрать мягкие стеновые панели

Формирование уюта в помещении зависит от многих факторов, на сегодняшний день встречается множество вариантов в отделке помещений. Различные стеновые панели обладают великолепным внешним вид, изумительно преображает интерьер любого помещения и является хитом продаж в России. Данные изделия имеют свои характерные черты, перечислим основные преимущества, а также технические характеристики и другие особенности.

Преимущества мягких стеновых панелей

Эти изделия характеризуются высокими показателями декоративности — они станут настоящим украшением любого помещения. Кроме того, мягкие стеновые панели:

  • имеют прекрасные звукоизоляционные свойства (так формируется уют и приятная атмосфера внутри помещения. Это располагает к комфортному времяпрепровождению и к хорошему досугу)
  • довольно простая установка (для монтажа мягких стеновых панелей не требуются какие-то дополнительные усилия и средства, они легко устанавливаются на стены)
  • отлично скрывают недостатки и неровности в стенах, таким образом, можно искусно убрать различные дефекты
  • не накапливают пыль и грязь
  • практичность (для того, чтобы привести в порядок достаточно просто влажную салфетку из микрофибры, таким образом, буквально несколько минут требуется для того, чтобы привести их в порядок)
  • гипоаллергенность (мягкие стеновые панели не источают никаких неприятных запахов и не вызывает аллергических реакций, они абсолютно безопасны для использования)
  • невероятный внешний вид
  • долговечность (при своевременном уходе и бережном отношении данные изделия могут прослужить много лет)

Мягкие стеновые панели изготавливаются из кожи или кожзама, достаточно просты в эксплуатации и предоставят только положительные эмоции от использования). Эти изделия применяются в качестве внутренней отделке стен. Они могут использоваться в спальне — выгодно выделяют зону возле кровати. В тоже время правильный выбор данных изделий должен быть ориентирован в сочетании с другими элементами интерьера: шторами и обоями. Кроме того, хорошим решением станут мягкие стеновые панели в детской комнате, они могут служить как амортизаторы — смягчать удар от прикосновений детей к стенам. Также это замечательный вариант для рабочих кабинетов, темные, серые или черно — белые тона невероятно преобразят помещение, добавят статусности, а также серьезности и значимости Вашему рабочему месту.

Мягкие стеновые панели — идеально для внутренней отделки

Высокое качество, а также безопасность и долговечность данных изделий имеет прямую зависимость от материала их изготовления. В качестве наполнителя чаще всего применяются поролон и синтепон — это наиболее распространенные материалы, они доступны и прекрасно подходят для мягких стеновых панелей. Итак, поролон имеет много достоинств: отлично держит форму, поэтому панели сохранят презентабельный внешний вид на протяжении всего эксплуатационного срока. Кроме того, это безопасный и экологичный материал, рассчитан для использования в жилых помещениях. Следует отметить, что данный материал применяется, как правило, для толстых стеновых панелей.

Синтепон характеризуется меньшим весом, чем у поролона, это обуславливает более равномерную поверхность панелей. Таким образом, обивка в виде синтепона меньше будет склонна к растяжению и провисанию. Мягкие стеновые панели из этого материала — хорошее решение для квартиры или частного дома.

Где купить мягкие стеновые панели в Волгограде?

Наша компания зарекомендовала себя как качественный производитель удобной и долговечной мебели в сегменте HoReCa. За более чем 13 летний опыт на мебельном рынке в России мы наладили партнерские отношения со многими известными и крупными компаниями в России. Произвели мебельное оснащение недавно открывшегося ресторана «KAIF» и многих других знаменитых кафе Москвы и России. Нам доверяют наши покупатели и мы стремимся оправдывать это доверие. Наша мебель изготавливается без посредников, собственное производство в Кировской области позволяет изготавливать высококачественную, прочную и надежную мебель.

Купить мягкие стеновые панели в Волгограде всегда можно на нашем сайте. Здесь большой каталог продукции, который удовлетворит потребности каждого. Мы производим комплексную меблировку ресторанов, банкетных залов, кафе, общепита, а также офиса и дома. Закажите обратный звонок или оставьте заявку на сайте и с Вами свяжутся наши менеджеры. Профессионализм и высокая компетентность наши менеджеров позволяет выбрать для Вас идеальный вариант по привлекательной цене.

Почему стеновые панели мягкие покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Волгоград и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Волгограду ?

    Доставка товара по Волгограду осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Волгограду ?

    Стоимость доставки по Волгограду рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Волгограду осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Волгограду телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Волгограде при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Волгограду с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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