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              Стеновые панели прямые формы в Нижневартовске оптом

              от 9 000 ₽

              Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Нижневартовску и Ханты-Мансийскому АО — Югре

              Настоящее фото товара Стеновые панели Варшава 25см, произведённого компанией ChiedoCover
              9 000 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Стеновые панели Варшава 25см
              Настоящее фото товара Стеновые панели Илава, произведённого компанией ChiedoCover
              9 000 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Стеновые панели Илава
              Настоящее фото товара Стеновые панели Санок малые, произведённого компанией ChiedoCover
              Новинка
              9 000 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Стеновые панели Санок малые
              Смотреть все

              Стеновые панели прямых форм — украшение любого интерьера заведения

              Современные дизайнерские решения отличаются большим разнообразием вариантов. Для того, чтобы определить какой стиль нужен именно Вашему заведению необходимо учесть множество факторов и характеристик. В таком огромном потоке стилей, цветов, а также оттенков и тонов посетители выделяют что-то не обычное, что достойно пристального внимания. На рынке гостиничного и ресторанного бизнеса сравнительно не давно появились стеновые панели прямых форм. Это беспроигрышный вариант сочетания не только необычного стиля, но украшения любого заведения Нижневартовска.

              Установка стеновых панелей прямых форм

              Стеновые панели прямых форм набирают популярность в сфере ресторанного бизнеса. Они обладают звуковой изоляцией и теплоизоляцией. Чтобы установить такие стеновые панели не потребуется какая-то специальная подготовка стен. Они достаточно быстро монтируются в любое помещение.

              Как выбрать стеновые панели?

              Чтобы правильно ответить на этот вопрос необходимо иметь представление об общем стиле заведения, какая там планируется мебель и каков будет стиль интерьера. Это обусловлено тем, что стеновые декоративные панели имеют различные формы: простые, сложные, каретная стяжка. Главные отличия в применяемом материале и в форме. Имитация натурального дерева или камня — основной рисунок стеновых панелей простых форм. Хорошим достоинством является достаточно низкая стоимость таких панелей.

              Достоинства стеновых панелей простых форм

              • большой выбор и низкая цена
              • простота и удобство в эксплуатации и уходе
              • возможность скрыть за панелями провода, трубы, кабели
              • наполнять помещение различными цветами или полностью обновлять образ

              Кроме того, повышенная звукоизоляция таких панелей поспособствует их установке в заведениях с громко играющей музыкой. Это, например, используется в кафе со сценой, где по вечерам или в выходные дни громко играет музыка с выступлением артистов. Такие панели без труда нейтрализуют звук и подарят комфорт и атмосферу приватности посетителям.

              Где купить стеновые панели простых форм в кафе в Ханты-Мансийском АО — Югре?

              Залогом успешной работы завода ChiedoCover является сбалансированный подход к системе и контролю качества продукции. За многолетний опыт предприятия мы многократно увеличили каталог товаров. На сегодняшний день мы предлагаем клиентам полное и комплексное оснащение гостиницы, а также ресторана или кафе. Наша продукция доставляется по всей России и странам СНГ.

              Купить стеновые панели простых форм в Нижневартовске можно на нашем сайте. Уточнить точную стоимость, наличие и варианты оплаты Вы можете обратившись к нашим менеджерам из отдела продаж.

              Почему стеновые панели прямые формы покупают в ChiedoCover?

              • Более 3000 моделей

                стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

              • Гарантия

                Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

              • Пробники

                Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

              • Оперативное производство

                Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

              • Индивидуальные заказы

                Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

              • Доставка в Нижневартовск и другие города России и ближнего зарубежья

                Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
                Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

              • Полный пакет документов

                Мы представляем все необходимые документы:
                накладные, счета-фактуры, договоры.

              • Выгодные предложения

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              • Гарантированное качество продукции

                Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

              • Частичная оплата

                Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

              Подробнее о ChiedoCover

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              Частые вопросы

              • 🚚 Как осуществляется доставка по Нижневартовску ?

                Доставка товара по Нижневартовску осуществляется транспортными компаниями.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Нижневартовску ?

                Стоимость доставки по Нижневартовску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

                Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

                • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
                • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

                Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

                Доставка текстиля по Нижневартовску осуществляется бесплатно.

              • ❓ Возможен ли самовывоз?

                Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

                • Самовывоз со склада в Москве;
                • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
                • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
                • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
              • 💳 Как происходит оплата?

                Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

                • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
                • Возможна частичная оплата
                • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

                Подробная информация на странице Оплата

              • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

                Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

                Подробная информация на странице Гарантия

              • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

                Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

                Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

              • ✅ Как сделать заказ?
                1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
                2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
                3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Нижневартовску телефону +7 922 906 67 77
                4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
                5. Оплата доставки происходит в Нижневартовске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

                Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

                При выборе доставки по Нижневартовску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

              • 🪑 Вы производители или перепродаете?

                Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

              • 💥 Есть ли скидки?

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

                С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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