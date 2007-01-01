Современные дизайнерские решения отличаются большим разнообразием вариантов. Для того, чтобы определить какой стиль нужен именно Вашему заведению необходимо учесть множество факторов и характеристик. В таком огромном потоке стилей, цветов, а также оттенков и тонов посетители выделяют что-то не обычное, что достойно пристального внимания. На рынке гостиничного и ресторанного бизнеса сравнительно не давно появились стеновые панели прямых форм. Это беспроигрышный вариант сочетания не только необычного стиля, но украшения любого заведения Жуковского.
Стеновые панели прямых форм набирают популярность в сфере ресторанного бизнеса. Они обладают звуковой изоляцией и теплоизоляцией. Чтобы установить такие стеновые панели не потребуется какая-то специальная подготовка стен. Они достаточно быстро монтируются в любое помещение.
Чтобы правильно ответить на этот вопрос необходимо иметь представление об общем стиле заведения, какая там планируется мебель и каков будет стиль интерьера. Это обусловлено тем, что стеновые декоративные панели имеют различные формы: простые, сложные, каретная стяжка. Главные отличия в применяемом материале и в форме. Имитация натурального дерева или камня — основной рисунок стеновых панелей простых форм. Хорошим достоинством является достаточно низкая стоимость таких панелей.
Достоинства стеновых панелей простых форм
Кроме того, повышенная звукоизоляция таких панелей поспособствует их установке в заведениях с громко играющей музыкой. Это, например, используется в кафе со сценой, где по вечерам или в выходные дни громко играет музыка с выступлением артистов. Такие панели без труда нейтрализуют звук и подарят комфорт и атмосферу приватности посетителям.
Залогом успешной работы завода ChiedoCover является сбалансированный подход к системе и контролю качества продукции. За многолетний опыт предприятия мы многократно увеличили каталог товаров. На сегодняшний день мы предлагаем клиентам полное и комплексное оснащение гостиницы, а также ресторана или кафе. Наша продукция доставляется по всей России и странам СНГ.
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Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Жуковскому осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Жуковскому рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Жуковскому осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Жуковскому с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня