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              Товары по акции

              Стеновые панели сложные формы в Батайске оптом

              от 5 990 ₽

              Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Батайску и Ростовской области

              Настоящее фото товара Стеновые панели Берлин, произведённого компанией ChiedoCover
              Хит
              8 990 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Стеновые панели Берлин
              Настоящее фото товара Стеновые панели Керкрад, произведённого компанией ChiedoCover
              8 990 ₽
              Оптовая цена
              4.1
              Стеновые панели Керкрад
              Настоящее фото товара Стеновые панели Кельн, произведённого компанией ChiedoCover
              8 990 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Стеновые панели Кельн
              Настоящее фото товара Стеновые панели Кемптон, произведённого компанией ChiedoCover
              5 990 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Стеновые панели Кемптон
              Настоящее фото товара Стеновые панели Кварели, произведённого компанией ChiedoCover
              5 990 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Стеновые панели Кварели
              Настоящее фото товара Стеновые панели Кендалл, произведённого компанией ChiedoCover
              6 990 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Стеновые панели Кендалл
              Настоящее фото товара Стеновые панели Гамбург, произведённого компанией ChiedoCover
              7 490 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Стеновые панели Гамбург
              Настоящее фото товара Стеновые панели Калумет, произведённого компанией ChiedoCover
              7 990 ₽
              Оптовая цена
              4.1
              Стеновые панели Калумет
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              Стеновые панели сложных форм — альтернативный декор для ресторана или кафе

              Стеновые панели сложных форм — это универсальный способ декорирования помещения, благодаря чему можно наполнить или обновить зал различными цветами. Если у Вас в планах разработать свою концепцию заведения в Батайске и Вы ориентируетесь на относительно небольшой бюджет, тогда такие панели — это удачный выбор для привлечения внимания как потенциальных гостей, так и посетителей Вашего заведения.

              Какие материалы используются для изготовления стеновых панелей сложных форм?

              На сегодняшний день наиболее популярными материалами изготовления являются пластик ПВХ, МДФ или ДСП панели. Стеновые панели из пластика ПВХ обладают предельной долговечностью, это экологически чистый и безопасный материал, который отлично себя зарекомендовал в устойчивости к изменению температурных режимов. Стеновые панели из МДФ и ДСП имеют повышенную прочность и качество. Они производятся в практически любой цветовой гамме и могут монтироваться как вертикально, так и горизонтально или под углом.

              Следует отметить положительные стороны стеновых панелей сложных форм. Во-первых, они прекрасно скрывают неровности и другие недочеты любой поверхности. При правильных расчетах и удачном выборе цвета, стеновые панели станут самодостаточным элементом декора любого заведения. Во-вторых, такие панели влагоустойчивы, поэтому они просты в уходе и не требуют каких-то дополнительных средств. В-третьих, хорошие показатели звукоизоляции позволят установить такие конструкции, учитывая проходы между столиками и посадку гостей заведения.

              Стеновые панели сложных форм благодаря своей текстуре дают большую возможность в создании уникального интерьера. Подобрав искусно цвет и текстуру панели, Вы можете создать исключительный, не похожий ни на один другой стиль, своего заведения.

              Где купить стеновые панели сложных форм в клеточку в кафе в Ростовской области?

              Начиная с 2007 года наша компания совершенствуется и расширяется. Мы ежедневно анализируем рынок сегмента HoReCa и вносим коррективы в линейку своей продукции, с учетом отзывов наших клиентов. Мы установили дружеские отношения со многими ведущими российскими компаниями. Взяв за основу две важнейших составляющих — качество и долговечность, мы стали одними из лидерами по производству и продажам мебели и дополнительного оборудования в гостинично-ресторанном бизнесе в России.

              Купить стеновые панели в ресторан или гостиницу в Батайске Вы можете на нашем сайте. Получить дополнительную информацию о любом заинтересовавшем Вас товаре Вы можете у наших менеджеров, связавшись по контактным телефонам.

              Почему стеновые панели сложные формы покупают в ChiedoCover?

              • Более 3000 моделей

                стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

              • Гарантия

                Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

              • Пробники

                Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

              • Оперативное производство

                Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

              • Индивидуальные заказы

                Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

              • Доставка в Батайск и другие города России и ближнего зарубежья

                Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
                Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

              • Полный пакет документов

                Мы представляем все необходимые документы:
                накладные, счета-фактуры, договоры.

              • Выгодные предложения

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              • Гарантированное качество продукции

                Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

              • Частичная оплата

                Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

              Подробнее о ChiedoCover

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              Частые вопросы

              • 🚚 Как осуществляется доставка по Батайску ?

                Доставка товара по Батайску осуществляется транспортными компаниями.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Батайску ?

                Стоимость доставки по Батайску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

                Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

                • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
                • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

                Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

                Доставка текстиля по Батайску осуществляется бесплатно.

              • ❓ Возможен ли самовывоз?

                Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

                • Самовывоз со склада в Москве;
                • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
                • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
                • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
              • 💳 Как происходит оплата?

                Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

                • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
                • Возможна частичная оплата
                • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

                Подробная информация на странице Оплата

              • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

                Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

                Подробная информация на странице Гарантия

              • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

                Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

                Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

              • ✅ Как сделать заказ?
                1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
                2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
                3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Батайску телефону +7 922 906 67 77
                4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
                5. Оплата доставки происходит в Батайске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

                Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

                При выборе доставки по Батайску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

              • 🪑 Вы производители или перепродаете?

                Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

              • 💥 Есть ли скидки?

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

                С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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