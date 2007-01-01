Стеновые панели сложных форм — это универсальный способ декорирования помещения, благодаря чему можно наполнить или обновить зал различными цветами. Если у Вас в планах разработать свою концепцию заведения в Оренбурге и Вы ориентируетесь на относительно небольшой бюджет, тогда такие панели — это удачный выбор для привлечения внимания как потенциальных гостей, так и посетителей Вашего заведения.
На сегодняшний день наиболее популярными материалами изготовления являются пластик ПВХ, МДФ или ДСП панели. Стеновые панели из пластика ПВХ обладают предельной долговечностью, это экологически чистый и безопасный материал, который отлично себя зарекомендовал в устойчивости к изменению температурных режимов. Стеновые панели из МДФ и ДСП имеют повышенную прочность и качество. Они производятся в практически любой цветовой гамме и могут монтироваться как вертикально, так и горизонтально или под углом.
Следует отметить положительные стороны стеновых панелей сложных форм. Во-первых, они прекрасно скрывают неровности и другие недочеты любой поверхности. При правильных расчетах и удачном выборе цвета, стеновые панели станут самодостаточным элементом декора любого заведения. Во-вторых, такие панели влагоустойчивы, поэтому они просты в уходе и не требуют каких-то дополнительных средств. В-третьих, хорошие показатели звукоизоляции позволят установить такие конструкции, учитывая проходы между столиками и посадку гостей заведения.
Стеновые панели сложных форм благодаря своей текстуре дают большую возможность в создании уникального интерьера. Подобрав искусно цвет и текстуру панели, Вы можете создать исключительный, не похожий ни на один другой стиль, своего заведения.
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Доставка товара по Оренбургу осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Оренбургу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Оренбургу осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Оренбургу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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