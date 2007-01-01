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          Товары по акции

          Стол для дачи в Челябинске оптом

          от 2 250 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Челябинску и Челябинской области

          Настоящее фото товара Стол Лидер 3, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
          7 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Лидер 3, уличный из реек, светлый
          Настоящее фото товара Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный
          Настоящее фото товара Стол уличный Калисто круглый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол уличный Калисто круглый
          Настоящее фото товара Стол уличный Калисто квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол уличный Калисто квадратный
          Настоящее фото товара Стол уличный Севилья, произведённого компанией ChiedoCover
          7 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол уличный Севилья
          Настоящее фото товара Стол уличный Гранада круглый, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол уличный Гранада круглый
          Настоящее фото товара Стол уличный Порт, произведённого компанией ChiedoCover
          7 090 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол уличный Порт
          Настоящее фото товара Стол уличный Бистро, произведённого компанией ChiedoCover
          10 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол уличный Бистро
          Настоящее фото товара Стол уличный Фьюри, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол уличный Фьюри
          Настоящее фото товара Стол уличный Z-4003, произведённого компанией ChiedoCover
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол уличный Z-4003
          Настоящее фото товара Стол уличный 1201DP, произведённого компанией ChiedoCover
          5 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол уличный 1201DP
          Настоящее фото товара Стол уличный со скамьями М1, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол уличный со скамьями М1
          Настоящее фото товара Стол уличный Skuru, произведённого компанией ChiedoCover
          33 410 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол уличный Skuru
          Настоящее фото товара Стол уличный Моноблок, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол уличный Моноблок
          Настоящее фото товара Набор уличной мебели Jazz Set капучино, произведённого компанией ChiedoCover
          13 450 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Набор уличной мебели Jazz Set капучино
          Настоящее фото товара Стул уличный Фотон, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул уличный Фотон
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          Стол для дачи: практичность и соответствие основному интерьеру

          Сегодня практически каждая семья может себе позволить дачный участок с домом. Кто-то предпочитает выращивать там овощи и фрукты, другие в свою очередь проводят там все выходные, особенно в летнее время года. Для того, чтобы было приятно проводить на даче время, а тем более отдыхать необходимо произвести меблировку территории и помещения. Стол является основой для приема пищи, а также считается хорошим элементом мебельного оснащения. При выборе правильной модели, эти две составляющие можно совместить. Делаем подбор красивых столов для дачи в Челябинске.

          Специфика выбора надежных столов для дачи

          Итак, с чего начать выбор таких изделий? Для начала необходимо определить, где будет размещаться стол. Если большую часть времени Вы планируете приезжать на дачу для отдыха, чтобы пожарить шашлык, встретиться и пообщаться с друзьями, то, несомненно, нужно выбирать стильные модели, которые обладают современным, европейским дизайном. Красивый стол для дачи — это способ привлечения внимания к Вашему интерьеру, благодаря таким изделиям, Вы затмите всех своих знакомых. Также во время отдыха важно, чтобы было удобно размещаться за этим элементом мебели. Это еще один критерий выбора.

          С другой стороны, если приезжая на дачу, Вы, как правило, работаете, тогда нужно останавливать свой выбор на более повседневных и доступных моделях. Практичные столы для дачи как никогда кстати подойдут для повседневного использования, особенно в летнее время, когда начинается посадка, уход и сбор урожая.

          Дерево или пластик для столов для дачи?

          Деревянные столы для дачи повсеместно используются, при этом, такие модели характеризуются приятными тактильными качествами, любая мебель из массива дерева имеет неповторимый дизайн, универсальна и превосходно смотрится в дачных интерьерах.

          Пластиковые столы для дачи — это, наверное, классика исполнения. Это наиболее удачное соотношение цены и качества, изделия легко переносятся с места на место, имеют высокие показатели комфортабельности. Многие дачники имеют волнение по поводу экологичности и неприятного запаха таких моделей, так как планируют использовать данный элемент мебели для принятия пищи. Отметим, что современные изделия имеют все необходимые сертификаты, поэтому не стоит переживать по поводу их вреда, они не токсичны и абсолютно безопасны. Для большинства людей на даче остро стоит вопрос ухода за мебелью, поскольку иногда нет проточной воды, ее приходится носить из колодца или других источников. На этот случай скажем, что пластиковые столы для дачи очень просто убираются, достаточно влажную тряпку из микрофибры и больше нет никаких проблем по уходу за ними.

          Где купить стол на дачу в Челябинске?

          Наша компания обладает всеми необходимыми производственными мощностями для изготовления самых сложных моделей, мы постоянно следим за качеством производства каждого этапа. Таким образом, наша продукция — это ответственное отношение каждого сотрудника предприятия, мы не стремимся за большой выгодой в ущерб качеству. Наша компания работает со многими крупными организациями в России в самых различных сферах производства. Основной деятельностью ChiedoCover является изготовление и продажа мебели и текстиля для HoReCa.

          Купить стол для дачи в Челябинске Вы можете на нашем сайте. Если приглядеться к каталогу наших товаров поближе, то Вы обязательно найдете то, что понравится, здесь есть товары на любой вкус и кошелек. Покупка нашей продукции — это выгодное вложение в бизнес.

          Почему стол для дачи покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Челябинск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Челябинску ?

            Доставка товара по Челябинску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Челябинску ?

            Стоимость доставки по Челябинску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Челябинску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Челябинску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Челябинске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Челябинску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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