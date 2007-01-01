Сегодня практически каждая семья может себе позволить дачный участок с домом. Кто-то предпочитает выращивать там овощи и фрукты, другие в свою очередь проводят там все выходные, особенно в летнее время года. Для того, чтобы было приятно проводить на даче время, а тем более отдыхать необходимо произвести меблировку территории и помещения. Стол является основой для приема пищи, а также считается хорошим элементом мебельного оснащения. При выборе правильной модели, эти две составляющие можно совместить. Делаем подбор красивых столов для дачи в Тюмени.
Итак, с чего начать выбор таких изделий? Для начала необходимо определить, где будет размещаться стол. Если большую часть времени Вы планируете приезжать на дачу для отдыха, чтобы пожарить шашлык, встретиться и пообщаться с друзьями, то, несомненно, нужно выбирать стильные модели, которые обладают современным, европейским дизайном. Красивый стол для дачи — это способ привлечения внимания к Вашему интерьеру, благодаря таким изделиям, Вы затмите всех своих знакомых. Также во время отдыха важно, чтобы было удобно размещаться за этим элементом мебели. Это еще один критерий выбора.
С другой стороны, если приезжая на дачу, Вы, как правило, работаете, тогда нужно останавливать свой выбор на более повседневных и доступных моделях. Практичные столы для дачи как никогда кстати подойдут для повседневного использования, особенно в летнее время, когда начинается посадка, уход и сбор урожая.
Деревянные столы для дачи повсеместно используются, при этом, такие модели характеризуются приятными тактильными качествами, любая мебель из массива дерева имеет неповторимый дизайн, универсальна и превосходно смотрится в дачных интерьерах.
Пластиковые столы для дачи — это, наверное, классика исполнения. Это наиболее удачное соотношение цены и качества, изделия легко переносятся с места на место, имеют высокие показатели комфортабельности. Многие дачники имеют волнение по поводу экологичности и неприятного запаха таких моделей, так как планируют использовать данный элемент мебели для принятия пищи. Отметим, что современные изделия имеют все необходимые сертификаты, поэтому не стоит переживать по поводу их вреда, они не токсичны и абсолютно безопасны. Для большинства людей на даче остро стоит вопрос ухода за мебелью, поскольку иногда нет проточной воды, ее приходится носить из колодца или других источников. На этот случай скажем, что пластиковые столы для дачи очень просто убираются, достаточно влажную тряпку из микрофибры и больше нет никаких проблем по уходу за ними.
Наша компания обладает всеми необходимыми производственными мощностями для изготовления самых сложных моделей, мы постоянно следим за качеством производства каждого этапа. Таким образом, наша продукция — это ответственное отношение каждого сотрудника предприятия, мы не стремимся за большой выгодой в ущерб качеству. Наша компания работает со многими крупными организациями в России в самых различных сферах производства. Основной деятельностью ChiedoCover является изготовление и продажа мебели и текстиля для HoReCa.
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Доставка товара по Тюмени осуществляется транспортными компаниями.
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Стоимость доставки по Тюмени рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Тюмени осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Тюмени с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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