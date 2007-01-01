Правильный выбор столешницы — основа для качественной меблировки помещения. В настоящее время на мебельном рынке в России представлены множество вариантов дизайна, а также фасона и цвета. От качества материала и сборки зависит практичность, а также удобство и эксплуатационный срок изделия. Интересным решением для мебельного оснащения кафе, ресторанов и мест общественного питания являются столешницы дуолит. Это высокая технология производства столешницы позволяет увеличить прочность и надежность модели. Мебельное изделие получается высокого качества, способно выдерживать большие нагрузки и рассчитано на повседневное пользование. Как правильно выбрать столешницы дуолит в Арзамасе? Рассмотрим более подробно данные модели, технические характеристики, а также область применения и основные преимущества.
Продолжая разговор о данной модели в первую очередь необходимо рассказать о процессе их изготовления. Это оригинальная и эксклюзивная технология жидкого ламинирования поверхности столешницы, в качестве основы выступает ДСП с полимером. Ламинирование поверхности искусственным камнем, слой ламинирования составляет 4 мм. Данная технология была изобретена сотрудниками и исследователями компании Duolit. Характерными особенностями их является высокие эстетические показатели, прекрасный декор, максимальная прочность, которая по качеству напоминает натуральный камень, однако обладающая меньшим весом нежели чем натуральный либо искусственный камень. В нашем каталоге продукции столешницы дуолит представлены в стандартных размерах и форм, такие как: круг, квадрат, прямоугольник, а также овал и восьмигранник. так и под заказ. Кроме того, наша компания готова изготовить данные изделия в соответствии с Вашими требованиями и предпочтениями — они идеально впишутся в Ваше помещение.
Итак, столешницы дуолит — отличная основа для стола. Подобные изделия производятся из экологичных безопасных материалов, поэтому можно быть уверенным в качестве продукции. Они не источают никаких неприятных запахов, гипоаллергенны и не вызовут никаких аллергических реакций даже при повседневном пользовании.
Эти изделия характеризуются повышенно устойчивостью к различным физическим и механическим воздействиям. Специфика столешниц состоит в регулярном использовании: на них кладут столовые приборы, стаканы, крушки, тарелки и другие кухонные предметы. Помимо того, на столешницы могут попадать остатки пищи и влаги. Такие модели без труда переносят воздействие влаги, для того, чтобы удалить воду или пролитые напитки с поверхности столешницы достаточно просто влажную салфетку из микрофибры — для этого потребуется буквально пару минут.
Практичность — одно из основных достоинств столешниц дуолит, при помощи различных моющих средств они приобретают презентабельный первоначальный внешний вид. Регулярное пользование никак негативно не сказывается на качестве этих изделий.
В тоже время, такие модели имеют великолепный внешний вид, если рассмотреть их вблизи то бросается в глаза европейский, современный стиль. Они органично смотрятся в самых популярных стилях и по праву считаются универсальными. Такие модели очень удобны и комфортабельны в эксплуатации, имеют относительно небольшой вес, довольно компактны и располагают к приятной эксплуатации.
Итак, столешницы дуолит — прекрасный вариант для мебельного оснащения кафе, ресторанов и других заведений общественного питания. Они широко распространены и доступны в России, могут иметь различные варианты расцветки. На сегодняшний день в нашем каталоге продукции представлены самые популярные и востребованные цвета. Вы точно сможете подобрать свой идеальный вариант с учетом сопутствующего внутреннего интерьера в помещении.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
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Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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