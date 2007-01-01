Столешницы дуолит в Елабуге оптом

от 1 990 ₽

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Настоящее фото товара Столешница Дуолит, круг 40, произведённого компанией ChiedoCover
1 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Столешница Дуолит, круг 40
Настоящее фото товара Столешница Дуолит, круг 60, произведённого компанией ChiedoCover
2 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Столешница Дуолит, круг 60
Настоящее фото товара Столешница Дуолит, круг 68, произведённого компанией ChiedoCover
3 090 ₽
Оптовая цена
4.2
Столешница Дуолит, круг 68
Настоящее фото товара Столешница Дуолит, круг 80, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Столешница Дуолит, круг 80
Настоящее фото товара Столешница Дуолит, квадрат 60x60, произведённого компанией ChiedoCover
2 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Столешница Дуолит, квадрат 60x60
Настоящее фото товара Столешница Дуолит, квадрат 68x68, произведённого компанией ChiedoCover
3 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Столешница Дуолит, квадрат 68x68
Настоящее фото товара Столешница Дуолит, квадрат 90x90, произведённого компанией ChiedoCover
4 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Столешница Дуолит, квадрат 90x90
Настоящее фото товара Столешница Дуолит, прямоугольник 90x60, произведённого компанией ChiedoCover
3 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Столешница Дуолит, прямоугольник 90x60
Настоящее фото товара Столешница Дуолит, прямоугольник 110x60, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Столешница Дуолит, прямоугольник 110x60
Настоящее фото товара Столешница Дуолит, прямоугольник 120x40, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Столешница Дуолит, прямоугольник 120x40
Настоящее фото товара Столешница Дуолит, прямоугольник 120x60, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Столешница Дуолит, прямоугольник 120x60
Настоящее фото товара Столешница Дуолит, прямоугольник 120x80, произведённого компанией ChiedoCover
5 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Столешница Дуолит, прямоугольник 120x80
Настоящее фото товара Столешница Дуолит, прямоугольник 140x80, произведённого компанией ChiedoCover
7 190 ₽
Оптовая цена
4.6
Столешница Дуолит, прямоугольник 140x80
Настоящее фото товара Столешница Дуолит, овал-прямоугольник 110x70, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Столешница Дуолит, овал-прямоугольник 110x70
Настоящее фото товара Столешница Дуолит, овал-прямоугольник 120x80, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Столешница Дуолит, овал-прямоугольник 120x80
Настоящее фото товара Столешница Дуолит, восьмигранник 100x100, произведённого компанией ChiedoCover
6 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Столешница Дуолит, восьмигранник 100x100
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Столешницы дуолит — идеальная модель для сегмента HoReCa

Правильный выбор столешницы — основа для качественной меблировки помещения. В настоящее время на мебельном рынке в России представлены множество вариантов дизайна, а также фасона и цвета. От качества материала и сборки зависит практичность, а также удобство и эксплуатационный срок изделия. Интересным решением для мебельного оснащения кафе, ресторанов и мест общественного питания являются столешницы дуолит. Это высокая технология производства столешницы позволяет увеличить прочность и надежность модели. Мебельное изделие получается высокого качества, способно выдерживать большие нагрузки и рассчитано на повседневное пользование. Как правильно выбрать столешницы дуолит в Елабуге? Рассмотрим более подробно данные модели, технические характеристики, а также область применения и основные преимущества.

Столешницы дуолит на стол — идеальный вариант

Продолжая разговор о данной модели в первую очередь необходимо рассказать о процессе их изготовления. Это оригинальная и эксклюзивная технология жидкого ламинирования поверхности столешницы, в качестве основы выступает ДСП с полимером. Ламинирование поверхности искусственным камнем, слой ламинирования составляет 4 мм. Данная технология была изобретена сотрудниками и исследователями компании Duolit. Характерными особенностями их является высокие эстетические показатели, прекрасный декор, максимальная прочность, которая по качеству напоминает натуральный камень, однако обладающая меньшим весом нежели чем натуральный либо искусственный камень. В нашем каталоге продукции столешницы дуолит представлены в стандартных размерах и форм, такие как: круг, квадрат, прямоугольник, а также овал и восьмигранник. так и под заказ. Кроме того, наша компания готова изготовить данные изделия в соответствии с Вашими требованиями и предпочтениями — они идеально впишутся в Ваше помещение.

Итак, столешницы дуолит — отличная основа для стола. Подобные изделия производятся из экологичных безопасных материалов, поэтому можно быть уверенным в качестве продукции. Они не источают никаких неприятных запахов, гипоаллергенны и не вызовут никаких аллергических реакций даже при повседневном пользовании.

Преимущества столешницы дуолит

Эти изделия характеризуются повышенно устойчивостью к различным физическим и механическим воздействиям. Специфика столешниц состоит в регулярном использовании: на них кладут столовые приборы, стаканы, крушки, тарелки и другие кухонные предметы. Помимо того, на столешницы могут попадать остатки пищи и влаги. Такие модели без труда переносят воздействие влаги, для того, чтобы удалить воду или пролитые напитки с поверхности столешницы достаточно просто влажную салфетку из микрофибры — для этого потребуется буквально пару минут.

Практичность — одно из основных достоинств столешниц дуолит, при помощи различных моющих средств они приобретают презентабельный первоначальный внешний вид. Регулярное пользование никак негативно не сказывается на качестве этих изделий.

В тоже время, такие модели имеют великолепный внешний вид, если рассмотреть их вблизи то бросается в глаза европейский, современный стиль. Они органично смотрятся в самых популярных стилях и по праву считаются универсальными. Такие модели очень удобны и комфортабельны в эксплуатации, имеют относительно небольшой вес, довольно компактны и располагают к приятной эксплуатации.

Итак, столешницы дуолит — прекрасный вариант для мебельного оснащения кафе, ресторанов и других заведений общественного питания. Они широко распространены и доступны в России, могут иметь различные варианты расцветки. На сегодняшний день в нашем каталоге продукции представлены самые популярные и востребованные цвета. Вы точно сможете подобрать свой идеальный вариант с учетом сопутствующего внутреннего интерьера в помещении.

Где купить столешницы дуолит в Елабуге?

Компания ChiedoCover изготавливает мебель на собственном производстве, мы используем самые современные технологии и высококачественное сырье. Это позволяет быть уверенным в надежности и прочности нашей мебели. За более чем 13 летний опыт производства мебели мы минимизировали брак продукции, делаем акцент на удобстве, европейском внешнем виде и практичности изделий. Мы полностью взяли под свой контроль весь производственный процесс и сборку мебели. Контроль нашего качества является гарантией долговечности нашей мебели. Наша компания является одним из лидеров по оптовому производству банкетной мебели для сегмента HoReCa. Если Вы планируете мебельное оснащение ресторана, кафе или банкетного зала, то наша компания как раз именно то, что нужно. У нас есть все необходимое для полноценного оснащение мебелью.

Купить столешницы дуолит в Елабуге просто: зайдите на наш сайт, сделайте выбор и все. С Вами свяжутся наши менеджеры и проконсультируют относительно наличии, а также сроков изготовлении и доставке мебели. Транспортировка продукции осуществляется по всей России и СНГ.

Почему столешницы дуолит покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Елабугу и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Елабуге ?

    Доставка товара по Елабуге осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Елабуге ?

    Стоимость доставки по Елабуге рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Елабуге осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Елабуге телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Елабуге при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Елабуге с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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