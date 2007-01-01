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          Товары по акции

          Столешницы HPL в Новороссийске оптом

          от 1 375 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Новороссийску и Краснодарскому краю

          Настоящее фото товара Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная
          Настоящее фото товара Столешница HPL, 40 мм, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Столешница HPL, 40 мм, круглая
          Настоящее фото товара Столешница HPL, 60 мм, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Столешница HPL, 60 мм, прямоугольная
          Настоящее фото товара Столешница HPL, 60 мм, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
          3 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Столешница HPL, 60 мм, круглая
          Настоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная
          Настоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Столешница HPL, 25 мм, круглая
          Настоящее фото товара Столешница HPL, круглая, 25 мм, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Столешница HPL, круглая, 25 мм
          Настоящее фото товара Столешница HPL, квадратная, 25 мм, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Столешница HPL, квадратная, 25 мм
          Настоящее фото товара Столешница HPL, квадратная, 40 мм, произведённого компанией ChiedoCover
          1 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Столешница HPL, квадратная, 40 мм
          Настоящее фото товара Столешница HPL, квадратная, 60 мм, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Столешница HPL, квадратная, 60 мм
          Настоящее фото товара Столешница HPL, прямоугольная, 25 мм , произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Столешница HPL, прямоугольная, 25 мм
          Настоящее фото товара Столешница HPL, прямоугольная, 60 мм , произведённого компанией ChiedoCover
          2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Столешница HPL, прямоугольная, 60 мм
          Настоящее фото товара Столешница Камо 1, HPL, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          1 375 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Столешница Камо 1, HPL, прямоугольная
          Настоящее фото товара Столешница Камо 2, HPL, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          1 650 ₽
          Оптовая цена
          5
          Столешница Камо 2, HPL, прямоугольная
          Настоящее фото товара Столешница Камо 1, HPL, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          1 485 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Столешница Камо 1, HPL, круглая
          Настоящее фото товара Столешница Камо 2, HPL, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          1 760 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Столешница Камо 2, HPL, круглая
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          Инновационные столешницы HPL — отличный выбор для сегмента HoReCa

          В настоящее время увеличение ассортимента мебельной продукции в Новороссийске позволяет создавать новые интересные и достойные внимания модели товаров. Эксклюзивность — самый главный тренд гостиничного и ресторанного бизнеса.

          HPL пластик: основные особенности материала

          HPL пластик — твердый композиционный материал, который состоит из нескольких слоев целлюлозы, спрессованной под большим давлением. Этот материал является классическим конструкционно-отделочным. Серьезным преимуществом HPL пластика считается его экологичность, что благоприятно сказывается на условиях, которые предъявляются к ресторанам и кафе по безопасности сырья.

          Преимущества HPL

          Изменчивые температурные условия никак не влияют на столешницах HPL, поэтому они являются очень практичным и бюджетным вариантом исполнения. Такие модели отлично себя зарекомендовали для повседневного использования на каждый день. Таким образом, еще одним преимуществом является практичность. Столешницы HPL превосходно впишутся в интерьер практически любого стиля. Небольшие кафе общественного питания, бизнес-ланч или ужин, они — хороший вариант для баров или пабов, где предполагается полная посадка. Пластик также обладает хорошими ударопрочными характеристиками и не деформируется при транспортировке.

          Необходимо отметить, приятные эстетические свойства столешниц HPL и неприхотливость в уходе. Повседневное использование таких столешниц подразумевает наличие на столах следы от различной пищи или жидкости. Для уборки стола будет достаточно использовать влажную тряпку и моющее средство. Помимо того, этот материал имеет большой цветовой спектр, поэтому подобрать нужный цвет под интерьер Вашего кафе или ресторана не составит никакого труда.

          Где купить столешницы HPL в кафе или ресторан в Краснодарском крае?

          Завод — производитель мебели и текстиля для гостиничного и ресторанного бизнеса ChiedoСover предлагает полное оснащение и дополнительное оборудование в сегменте HoReCa. Мы поможем подобрать нужный товар из большой линейки продукции. Надежность, доступность и долговечность — приоритетные и главные цели нашего предприятия. Мы берем в расчет отзывы, замечания и пожелания клиентов для корректировки последующего производства.

          Купить столешницы HPL в Новороссийске можно на официальном сайте компании. Помимо мебели и текстиля мы предлагаем освещение, а также аксессуары для гостиниц и дополнительные товары для кафе. Высококвалифицированные менеджеры из отдела продаж проведут консультацию по нужной категории товаров или предложат наилучший вариант, ориентируясь на Ваши предпочтения.

          Почему столешницы hpl покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Новороссийск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Новороссийску ?

            Доставка товара по Новороссийску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Новороссийску ?

            Стоимость доставки по Новороссийску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Новороссийску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Новороссийску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Новороссийске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Новороссийску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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