В настоящее время увеличение ассортимента мебельной продукции в Жигулевске позволяет создавать новые интересные и достойные внимания модели товаров. Эксклюзивность — самый главный тренд гостиничного и ресторанного бизнеса.
HPL пластик: основные особенности материала
HPL пластик — твердый композиционный материал, который состоит из нескольких слоев целлюлозы, спрессованной под большим давлением. Этот материал является классическим конструкционно-отделочным. Серьезным преимуществом HPL пластика считается его экологичность, что благоприятно сказывается на условиях, которые предъявляются к ресторанам и кафе по безопасности сырья.
Преимущества HPL
Изменчивые температурные условия никак не влияют на столешницах HPL, поэтому они являются очень практичным и бюджетным вариантом исполнения. Такие модели отлично себя зарекомендовали для повседневного использования на каждый день. Таким образом, еще одним преимуществом является практичность. Столешницы HPL превосходно впишутся в интерьер практически любого стиля. Небольшие кафе общественного питания, бизнес-ланч или ужин, они — хороший вариант для баров или пабов, где предполагается полная посадка. Пластик также обладает хорошими ударопрочными характеристиками и не деформируется при транспортировке.
Необходимо отметить, приятные эстетические свойства столешниц HPL и неприхотливость в уходе. Повседневное использование таких столешниц подразумевает наличие на столах следы от различной пищи или жидкости. Для уборки стола будет достаточно использовать влажную тряпку и моющее средство. Помимо того, этот материал имеет большой цветовой спектр, поэтому подобрать нужный цвет под интерьер Вашего кафе или ресторана не составит никакого труда.
Завод — производитель мебели и текстиля для гостиничного и ресторанного бизнеса ChiedoСover предлагает полное оснащение и дополнительное оборудование в сегменте HoReCa. Мы поможем подобрать нужный товар из большой линейки продукции. Надежность, доступность и долговечность — приоритетные и главные цели нашего предприятия. Мы берем в расчет отзывы, замечания и пожелания клиентов для корректировки последующего производства.
Купить столешницы HPL в Жигулевске можно на официальном сайте компании. Помимо мебели и текстиля мы предлагаем освещение, а также аксессуары для гостиниц и дополнительные товары для кафе. Высококвалифицированные менеджеры из отдела продаж проведут консультацию по нужной категории товаров или предложат наилучший вариант, ориентируясь на Ваши предпочтения.
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Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Жигулевску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Жигулевску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Жигулевску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Жигулевску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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