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            Товары по акции

            Столешницы из массива древесины в Архангельске оптом

            от 29 900 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Архангельску и Архангельской области

            Настоящее фото товара Столешница слэб №14, произведённого компанией ChiedoCover
            69 600 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Столешница слэб №14
            Настоящее фото товара Столешница слэб №11, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            30 900 ₽
            Оптовая цена
            5
            Столешница слэб №11
            Настоящее фото товара Столешница слэб №20, произведённого компанией ChiedoCover
            62 900 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Столешница слэб №20
            Настоящее фото товара Столешница слэб №15, произведённого компанией ChiedoCover
            69 600 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Столешница слэб №15
            Настоящее фото товара Столешница слэб №6, произведённого компанией ChiedoCover
            Хит
            35 900 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Столешница слэб №6
            Настоящее фото товара Столешница слэб №5, произведённого компанией ChiedoCover
            29 900 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Столешница слэб №5
            Настоящее фото товара Столешница слэб №16, произведённого компанией ChiedoCover
            39 900 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Столешница слэб №16
            Настоящее фото товара Столешница слэб №22, произведённого компанией ChiedoCover
            72 500 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Столешница слэб №22
            Настоящее фото товара Столешница слэб №1, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            29 900 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Столешница слэб №1
            Настоящее фото товара Столешница слэб №4, произведённого компанией ChiedoCover
            84 000 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Столешница слэб №4
            Настоящее фото товара Столешница слэб №18, произведённого компанией ChiedoCover
            72 900 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Столешница слэб №18
            Настоящее фото товара Столешница слэб №23, произведённого компанией ChiedoCover
            99 900 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Столешница слэб №23
            Настоящее фото товара Столешница слэб №24, произведённого компанией ChiedoCover
            Хит
            39 900 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Столешница слэб №24
            Настоящее фото товара Столешница слэб №26, произведённого компанией ChiedoCover
            43 790 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Столешница слэб №26
            Настоящее фото товара Столешница слэб №8, произведённого компанией ChiedoCover
            32 990 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Столешница слэб №8
            Настоящее фото товара Столешница слэб №28, произведённого компанией ChiedoCover
            74 900 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Столешница слэб №28
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            Столешницы из массива древесины: роскошный вид и отличная функциональность

            Линейка продукции мебели в Архангельске в сегменте гостиничного и ресторанного бизнеса довольно широкая. Большое количество вариантов, различные материалы изготовления, цвет, форма — от такого многообразия иногда разбегаются глаза. Как сделать так, чтобы выбор мебели по оснащению заведения был успешен?

            Столешницы из массива древесины — это замечательный вариант, который решит сразу две поставленные задачи: функциональность и эстетическая привлекательность.

            Особенности столешниц из массива древесины

            Дерево прекрасно выглядит в любом интерьере, а также совсем не перегружает помещение зала, привнося уют и свою незабываемую атмосферу. Важной особенностью таких столешниц являются следующие характеристики: высшая степень экологичности (деревянная мебель не оказывает никаких воздействий на человека и не вызывает аллергию, поэтому будет хорошим решением использовать их в кафе или ресторанах в категории «для всей семьи», принимая во внимание маленьких детей). Следующей особенностью можно считать долговечность (средний срок эксплуатации столешниц из массива дерева — 10 лет, кроме того, этот материл отлично поддается реставрации или наоборот — немного потрепанный вид впишется в стиль винтаж или прованс). Приятный внешний вид: цветовая гамма дерева дополнит уютом любое помещение.

            Особенности ухода столешниц из массива дерева

            Для того, чтобы столешница из массива дерева прослужила долго необходимо следовать следующим принципам: использовать только сухую салфетку при уборке стола, не реже одного раз в полгода смазывать воском или парафином. Это требуется для создания защиты от грибков или плесени. Перед отправкой столешниц к клиенту происходит обработка тройным слоем — тонировочным маслом, а также защитным маслом и твердым воском.

            Вариантом исполнения столешниц из массива дерева считаются следующие породы деревьев: дуб, бук, ясень и другие.

            Где купить столешницы из массива дерева в кафе, ресторан или гостиницу в Архангельской области?

            Компания ChiedoCover производит и реализует продукцию в сегменте HoReCa. Мы закупаем только качественное и соответствующее всем мировым стандартам сырье. На нашем производстве мы внедрили автоматизированное оборудование, увеличили объемы и производительность продукции. Нашими клиентами стали многие ведущие российские компании.

            Купить столешницы из массива дерева в кафе или ресторан в Архангельске можно на нашем сайте. Менеджеры из отдела продаж обладают всеми необходимыми компетентными знаниями, чтобы ответить на имеющиеся у Вас вопросы о продукции нашего завода.

            Почему столешницы из массива древесины покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Архангельск и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Архангельску ?

              Доставка товара по Архангельску осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Архангельску ?

              Стоимость доставки по Архангельску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Архангельску осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Архангельску телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Архангельске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Архангельску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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