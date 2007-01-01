Линейка продукции мебели в Когалыме в сегменте гостиничного и ресторанного бизнеса довольно широкая. Большое количество вариантов, различные материалы изготовления, цвет, форма — от такого многообразия иногда разбегаются глаза. Как сделать так, чтобы выбор мебели по оснащению заведения был успешен?
Столешницы из массива древесины — это замечательный вариант, который решит сразу две поставленные задачи: функциональность и эстетическая привлекательность.
Дерево прекрасно выглядит в любом интерьере, а также совсем не перегружает помещение зала, привнося уют и свою незабываемую атмосферу. Важной особенностью таких столешниц являются следующие характеристики: высшая степень экологичности (деревянная мебель не оказывает никаких воздействий на человека и не вызывает аллергию, поэтому будет хорошим решением использовать их в кафе или ресторанах в категории «для всей семьи», принимая во внимание маленьких детей). Следующей особенностью можно считать долговечность (средний срок эксплуатации столешниц из массива дерева — 10 лет, кроме того, этот материл отлично поддается реставрации или наоборот — немного потрепанный вид впишется в стиль винтаж или прованс). Приятный внешний вид: цветовая гамма дерева дополнит уютом любое помещение.
Для того, чтобы столешница из массива дерева прослужила долго необходимо следовать следующим принципам: использовать только сухую салфетку при уборке стола, не реже одного раз в полгода смазывать воском или парафином. Это требуется для создания защиты от грибков или плесени. Перед отправкой столешниц к клиенту происходит обработка тройным слоем — тонировочным маслом, а также защитным маслом и твердым воском.
Вариантом исполнения столешниц из массива дерева считаются следующие породы деревьев: дуб, бук, ясень и другие.
Компания ChiedoCover производит и реализует продукцию в сегменте HoReCa. Мы закупаем только качественное и соответствующее всем мировым стандартам сырье. На нашем производстве мы внедрили автоматизированное оборудование, увеличили объемы и производительность продукции. Нашими клиентами стали многие ведущие российские компании.
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Доставка товара по Когалыму осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Когалыму рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Когалыму осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Когалыму с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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