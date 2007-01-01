Оригинальные и необычные решения по оснащению заведений набирают популярность. В Подольске пользуются спросом те заведения, которые выделяются из общей массы своей неповторимостью и исключительной особенностью. Такими особенностями обладают столешницы из спила.
Форма и вид столешниц из спила сильно отличается друг от друга. Каждый новый спил — это уникальная и эксклюзивная продукция. Для спила используются разные породы древесины. В большинстве случаев столешницы представляют собой толстый поперечный спил. Для того, чтобы удачно купить и оснастить такими столешницами свое заведение необходимо просчитать всю полезную площадь помещения. Столешницы из продольных спилов занимают больше места, поэтому для того, чтобы гармонично вписать такие столы в интерьер заведения необходимо продумать основную концепцию заведения.
Столешницы из спила отлично смотрятся в Лофте. Они дополнят стремление стиля к использованию натуральных материалов, цвет дерева хорошо сочетается со стилистикой Лофта, а практичность и долговечность таких столешниц станут бесспорным достоинством данных моделей.
Дуб, а также орех и бук хорошо подходят для спилов, с этими породами деревьев легко работать, они более прочные и надежные в эксплуатации. Важно помнить, чтобы столешницы из спила не потеряли свой вид, в технологическом процессе необходимо полностью высушить все элементы. Те модели, которые не прошли сушку могут деформироваться и поменять товарный вид.
Отличительным качеством столешниц из спила является экологичность. Если использовать столешницы в кафе или ресторанах в виде столиков для питания, то необходимо учитывать безопасность материала, а также возможных выделений токсичных запахов и вредных химических веществ. Следует отметить, что столешницы из спила не имеют сторонних запахов, не впитывают запахи от еды и от пролитой жидкости, поэтому они рекомендованы для использования на каждый день.
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Доставка товара по Подольску осуществляется транспортными компаниями.
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Стоимость доставки по Подольску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Подольску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Подольску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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