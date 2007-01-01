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            Товары по акции

            Столешницы из спила в Туле оптом

            от 7 800 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Туле и Тульской области

            Настоящее фото товара Столешница спил Неота, произведённого компанией ChiedoCover
            28 290 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Столешница спил Неота
            Настоящее фото товара Столешница спил Нилес, произведённого компанией ChiedoCover
            55 690 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Столешница спил Нилес
            Настоящее фото товара Столешница спил Неман, произведённого компанией ChiedoCover
            13 290 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Столешница спил Неман
            Настоящее фото товара Столешница спил Нарва, произведённого компанией ChiedoCover
            31 890 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Столешница спил Нарва
            Настоящее фото товара Столешница каповый спил Слоуг, произведённого компанией ChiedoCover
            16 250 ₽
            Оптовая цена
            5
            Столешница каповый спил Слоуг
            Настоящее фото товара Столешница спил тополя Сколе, произведённого компанией ChiedoCover
            7 800 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Столешница спил тополя Сколе
            Настоящее фото товара Столешница спил карагача Сичан, произведённого компанией ChiedoCover
            19 500 ₽
            Оптовая цена
            5
            Столешница спил карагача Сичан
            Настоящее фото товара Столешница спил ильма Сихан, произведённого компанией ChiedoCover
            9 100 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Столешница спил ильма Сихан
            Настоящее фото товара Столешница спил тополя Сихам, произведённого компанией ChiedoCover
            24 050 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Столешница спил тополя Сихам
            Настоящее фото товара Столешница спил тополя Синши, произведённого компанией ChiedoCover
            19 500 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Столешница спил тополя Синши
            Настоящее фото товара Столешница кап тополя Синай, произведённого компанией ChiedoCover
            32 500 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Столешница кап тополя Синай
            Настоящее фото товара Столешница спил ореха Сеута, произведённого компанией ChiedoCover
            13 000 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Столешница спил ореха Сеута
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            Столешницы из спила — оригинальный выбор и смелое решение в декоре заведения

            Оригинальные и необычные решения по оснащению заведений набирают популярность. В Туле пользуются спросом те заведения, которые выделяются из общей массы своей неповторимостью и исключительной особенностью. Такими особенностями обладают столешницы из спила.

            Форма и вид столешниц из спила сильно отличается друг от друга. Каждый новый спил — это уникальная и эксклюзивная продукция. Для спила используются разные породы древесины. В большинстве случаев столешницы представляют собой толстый поперечный спил. Для того, чтобы удачно купить и оснастить такими столешницами свое заведение необходимо просчитать всю полезную площадь помещения. Столешницы из продольных спилов занимают больше места, поэтому для того, чтобы гармонично вписать такие столы в интерьер заведения необходимо продумать основную концепцию заведения.

            Столешницы из спила отлично смотрятся в Лофте. Они дополнят стремление стиля к использованию натуральных материалов, цвет дерева хорошо сочетается со стилистикой Лофта, а практичность и долговечность таких столешниц станут бесспорным достоинством данных моделей.

            Дуб, а также орех и бук хорошо подходят для спилов, с этими породами деревьев легко работать, они более прочные и надежные в эксплуатации. Важно помнить, чтобы столешницы из спила не потеряли свой вид, в технологическом процессе необходимо полностью высушить все элементы. Те модели, которые не прошли сушку могут деформироваться и поменять товарный вид.

            Отличительным качеством столешниц из спила является экологичность. Если использовать столешницы в кафе или ресторанах в виде столиков для питания, то необходимо учитывать безопасность материала, а также возможных выделений токсичных запахов и вредных химических веществ. Следует отметить, что столешницы из спила не имеют сторонних запахов, не впитывают запахи от еды и от пролитой жидкости, поэтому они рекомендованы для использования на каждый день.

            Где купить столешницы из спила в Туле и в Тульской области?

            Компания ChiedoCover уделяет повышенное внимание своему производству. Собственные цеха компании располагаются в Кировской области, готовый склад продукции находится в Москве. Для нас абсолютно не важно, где располагается ваше заведение. Мы производим доставку товаров по всей территории России и СНГ.

            Купить столешницы из спила в кафе в Туле можно на сайте нашей компании. С нашими менеджерами Вы сможете договориться о всех деталях проекта, подготовить дизайн мебели или разработать свое индивидуальное решение. Вся продукция товаров имеет сертификаты и сопровождается всеми сопутствующими документами.

            Почему столешницы из спила покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Тулу и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Туле ?

              Доставка товара по Туле осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Туле ?

              Стоимость доставки по Туле рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Туле осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Туле телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Туле при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Туле с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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