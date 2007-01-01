Каждое новое открытое кафе или ресторан в Азове необходимо обустроить в соответствии с выбранной стилистикой и концепцией заведения. Столешницы, изготовленные из ЛДСП — это максимально практичный и рассчитанный на повседневное использование материал. Производство этого материала полностью совпадает с ДСП, но по особой технологии и с нанесением бумажного пластика. Таким образом, верхний слой под высокой температурой и давлением плотно и прочно соединяется с основой. Благодаря этому столешницы ЛДСП более прочные, практичные и имеют больший эксплуатационный срок. Хорошим преимуществом ЛДСП является влагостойкость: передняя кромка столешницы полностью закрывается пластиком, поэтому такие столы легко переносят пролитые жидкости на стол, они не набухают и не изменяют свой первоначальный вид.
Столешницы ЛДСП широко применяются во многих заведениях гостинично-ресторанного бизнеса. Они отличаются великолепными показателями соотношения цены и качества. Могут использоваться в местах общественного питания, рассчитанных на большой поток клиентов, в местах массового скопления людей. Это столешницы неприхотливы в уходе, поэтому при полной посадке и ежедневном применении официантам не составит труда произвести уход за таким столиками. Для этого потребуется лишь салфетки из микрофибры.
При повседневном использовании столешниц ЛДСП, немаловажным достоинством считается хорошая износостойкость к механическим повреждениям и пролитой жидкости, например, если разольется чай или кофе, то столешница не изменит свой цвет. В тоже время, еще одним преимуществом является сохранение первоначальных качеств и свойств при воздействии солнечных лучей и высокого температурного режима. Столешницы ЛДСП можно брендировать под логотип Вашей компании.
Итак, столешницы ЛДСП — это идеальный вариант для кафе или места общественного питания на каждый день, где подаются хорошие завтраки, быстрые бизнес-ланчи и вкусные и недорогие ужины.
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Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Азову осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Азову рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Азову осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Азову с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня