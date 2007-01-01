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            Столешницы ЛДСП в Невьянске оптом

            от 690 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Невьянску и Свердловской области

            Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, круглая, орех, произведённого компанией ChiedoCover
            Хит
            790 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Столешница ЛДСП, круглая, орех
            Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, круглая, дуб беленый, произведённого компанией ChiedoCover
            790 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Столешница ЛДСП, круглая, дуб беленый
            Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, круглая, венге, произведённого компанией ChiedoCover
            Хит
            790 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Столешница ЛДСП, круглая, венге
            Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, круглая, белый шагрень, произведённого компанией ChiedoCover
            790 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Столешница ЛДСП, круглая, белый шагрень
            Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, дуб беленый, произведённого компанией ChiedoCover
            690 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Столешница ЛДСП, дуб беленый
            Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, белая, произведённого компанией ChiedoCover
            Хит
            690 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Столешница ЛДСП, белая
            Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, орех, произведённого компанией ChiedoCover
            Хит
            690 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Столешница ЛДСП, орех
            Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, венге, произведённого компанией ChiedoCover
            690 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Столешница ЛДСП, венге
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            Столешницы ЛДСП: надежность и превосходные эксплуатационные преимущества

            Каждое новое открытое кафе или ресторан в Невьянске необходимо обустроить в соответствии с выбранной стилистикой и концепцией заведения. Столешницы, изготовленные из ЛДСП — это максимально практичный и рассчитанный на повседневное использование материал. Производство этого материала полностью совпадает с ДСП, но по особой технологии и с нанесением бумажного пластика. Таким образом, верхний слой под высокой температурой и давлением плотно и прочно соединяется с основой. Благодаря этому столешницы ЛДСП более прочные, практичные и имеют больший эксплуатационный срок. Хорошим преимуществом ЛДСП является влагостойкость: передняя кромка столешницы полностью закрывается пластиком, поэтому такие столы легко переносят пролитые жидкости на стол, они не набухают и не изменяют свой первоначальный вид.

            Столешницы ЛДСП широко применяются во многих заведениях гостинично-ресторанного бизнеса. Они отличаются великолепными показателями соотношения цены и качества. Могут использоваться в местах общественного питания, рассчитанных на большой поток клиентов, в местах массового скопления людей. Это столешницы неприхотливы в уходе, поэтому при полной посадке и ежедневном применении официантам не составит труда произвести уход за таким столиками. Для этого потребуется лишь салфетки из микрофибры.

            При повседневном использовании столешниц ЛДСП, немаловажным достоинством считается хорошая износостойкость к механическим повреждениям и пролитой жидкости, например, если разольется чай или кофе, то столешница не изменит свой цвет. В тоже время, еще одним преимуществом является сохранение первоначальных качеств и свойств при воздействии солнечных лучей и высокого температурного режима. Столешницы ЛДСП можно брендировать под логотип Вашей компании.

            Итак, столешницы ЛДСП — это идеальный вариант для кафе или места общественного питания на каждый день, где подаются хорошие завтраки, быстрые бизнес-ланчи и вкусные и недорогие ужины.

            Где купить недорогие столешницы ЛДСП в Невьянске и в Свердловской области?

            Основное направление предприятия ChiedoCover – производство и продажа современной банкетной мебели и текстиля. Наша компания стремится к динамичному развитию, мы внимательно относимся к клиентам. Приоритетной целью нашего предприятия является полное взаимодействие на всех производственных этапах с заказчиком.

            Купить белые столешницы ЛДСП Вы можете на сайте нашей компании. Если Вы затрудняетесь в правильном выборе цвета, не хотите ошибиться с дизайном, то наши профессиональные менеджеры с удовольствием решат эти задачи. Вы можете положиться на наш выбор, менеджеры из отдела продаж подберут лучшее решение для Вашего заведения.

            Почему столешницы лдсп покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Невьянск и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Невьянску ?

              Доставка товара по Невьянску осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Невьянску ?

              Стоимость доставки по Невьянску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Невьянску осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Невьянску телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Невьянске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Невьянску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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