При переезде в новую квартиру или обновлении интерьера кухни важно провести правильное мебельное оснащение. В Выборге много компаний предлагающих мебель на заказ. Одним из самых доступных и распространенным материалом для мебели являются столешницы из МДФ. Это универсальная модель, обладающая современным внешним видом, очень практичная и удобная в эксплуатации. Приведем технические характеристики, а также основные достоинства и недостатки.
МДФ — это древесно-волокнистая плита, для производства этих изделий применяются волокна вместо стружки. Прессовка изделий под воздействием различных температурных режимов. Прессовка под высоким давлением является наилучшим вариантом изготовления, так модели становятся более прочными и надежными, они не подвержены истиранию со временем, на протяжении многих лет могут сохранять презентабельный внешний вид, а также долговечны и более практичны. Для ее изготовления используются экологичные и безопасные материалы, они не источают никаких неприятных запахов, таким образом, они безопасны для повседневного использования. Кроме того, МДФ гипоаллергенны, столешницы из этих материалов можно смело использовать в дом, где проживают дети. За счет использования парафина в качестве клеящего состава увеличивает срок их эксплуатации. На сегодняшний день столешницы с пластиковым покрытием — один из самых часто используемых вариантов для стола. Они устойчивы к влаге, легко переносят каждодневную уборку и различные чистящие и моющее средство. Покрытие не изменяет свой первоначальный внешний вид. Доступная цена и приятные тактильные качества — еще одни из достоинств. Это, несомненно, хит продаж на российском мебельном рынке.
Данные изделия зарекомендовали себя с положительной стороны, повышенная устойчивость и износостойкость способствуют их популярности и востребованности. Кухня — это одно из самых проходных мест, поэтому важно отдавать предпочтение более практичным моделям и материалам. За счет хорошим эксплуатационных характеристик столешницы МДФ рассчитаны на большие нагрузки и легко переносят различное внешнее воздействие.
При выборе столешницы для стола могут возникнуть определенные трудности. Как сделать выбор при таком изобилии вариантов? Удачным решением станут столешницы МДФ для стола, они восхитительны в различных стилях: минимализм, арт-деко, модерн, хай-тек и других. На сегодняшний день в каталоге продукции можно выбрать практически любой цвет столешницы, поэтому Вы точно найдете идеальный вариант с учетом уже существующей внешней отделки помещения. Многие дизайнеры выбирают именно этот вариант меблировки. Внешний вид, ровная, гладкая поверхность, удобство в эксплуатации и хорошая эргономика — это определяющие критерии в выборе именно этих моделей. Столешницы из МДФ считаются хорошей основой для любого стола, на протяжении всего эксплуатационного срока они будут сохранять свои положительные качества и свойства. Практичность и удобство в уходе — еще одно из достоинств, для того, чтобы привести в порядок столешницу потребуется немного времени и влажную салфетку из микрофибры. Эти изделия не накапливают пыль и грязь, поэтому буквально за несколько минут можно полностью очистить поверхность от загрязнений. Потому на кухне каждый день происходит много действий, следовательно приходится часто прибираться. На столешницы из МДФ частая уборка не оказывает практически никакого негативного воздействия.
Одним из самых распространенных и доступных расцветок для столешниц из МДФ является белый. Это, несомненно, хороший и универсальный вариант практически на любую кухню. Белый цвет символизирует завершенность и совершенство, это свобода для любых возможностей и снятие барьеров. Таким образом, данный цвет удачно впишется и будет хорошо сочетаться в любом интерьере. Из недостатков следует отметить, что белый цвет не очень практичный. Для того, чтобы такие столешницы из МДФ имели презентабельный внешний вид необходимо своевременно производить уборку. Тогда эти изделия сохранят все свои положительные качества и прослужат много лет.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
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Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Выборгу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня