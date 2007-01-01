Кафе или рестораны в Чеченской Республике, обладающие хорошим людским потоком обладают какой-то своей специфической особенностью. Иногда все дело в фантастической кухне, иногда в предоставляемом сервисе или в высококомфортабельной мебели: стульях и столах, либо в сногсшибательном интерьере, который не только привлекает внимание, но и выступает гарантом того, что посетитель вернется сюда снова.
Столешницы из шпона — хорошее решение для кафе или ресторанов на широкого потребителя.
Шпон — это материал из древесины, состоящий из тонких листов толщиной от 0,1 до 10 мм, который приклеивается на панели (как правило, из дерева или ДВП) при изготовлении мебели, стульев или столов.
Самым большим преимуществом столешницы из шпона является высокая практичность, а также универсальность и длительный эксплуатационный срок. Говоря о практичности, необходимо отметить возможность использования столешниц из шпона практически в любых помещениях, они универсальны, что сказывается на широкой сфере применения: кафетерии, пиццерии, а также бары или рестораны. Помимо того, столешницы из шпона имеют большой ресурс, что благоприятно сказывается на длительности их использования. При выборе столешницы стоит учитывать не только материал изготовления, но и цвет: хорошим сочетанием станут классические цвета: белый, коричневый, бежевый или венге. Сочетание таких цветовых решений прекрасно будет смотреться в зале и насытят помещение необходимой атмосферой комфорта и удобства.
По эксплуатации столешниц из шпона следует отметить, что данные модели не рекомендуются на длительное время оставлять под дождем или снегом, во избежании деформации формы стола.
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Доставка товара по Грозному осуществляется транспортными компаниями.
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Стоимость доставки по Грозному рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Грозному осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Грозному с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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