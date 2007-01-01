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          Товары по акции

          Столешницы шпон в Набережных Челнах оптом

          от 2 190 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Набережным Челнам и Республике Татарстан

          Настоящее фото товара Столешница шпон, 40 мм, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
          3 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Столешница шпон, 40 мм, прямоугольная
          Настоящее фото товара Столешница шпон, 40 мм, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Столешница шпон, 40 мм, круглая
          Настоящее фото товара Столешница шпон, 60 мм, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Столешница шпон, 60 мм, прямоугольная
          Настоящее фото товара Столешница шпон, 60 мм, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Столешница шпон, 60 мм, круглая
          Настоящее фото товара Столешница шпон, 25 мм, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
          2 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Столешница шпон, 25 мм, прямоугольная
          Настоящее фото товара Столешница шпон, 25 мм, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Столешница шпон, 25 мм, круглая
          Настоящее фото товара Столешница лофт Полоса-Клёпка 600x600, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          6 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Столешница лофт Полоса-Клёпка 600x600
          Настоящее фото товара Столешница лофт Полоса-Клёпка 700x700, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Столешница лофт Полоса-Клёпка 700x700
          Настоящее фото товара Столешница лофт Оклад 40x40 - 2400x900, произведённого компанией ChiedoCover
          16 720 ₽
          Оптовая цена
          5
          Столешница лофт Оклад 40x40 - 2400x900
          Настоящее фото товара Столешница лофт Оклад 40x20 - 800x800, произведённого компанией ChiedoCover
          6 105 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Столешница лофт Оклад 40x20 - 800x800
          Настоящее фото товара Столешница лофт Оклад 40x20 - 640x640, произведённого компанией ChiedoCover
          3 795 ₽
          Оптовая цена
          5
          Столешница лофт Оклад 40x20 - 640x640
          Настоящее фото товара Столешница лофт Оклад 40x20 - 1240x640, произведённого компанией ChiedoCover
          5 940 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Столешница лофт Оклад 40x20 - 1240x640
          Настоящее фото товара Столешница лофт Оклад 40x20 - 1240x800, произведённого компанией ChiedoCover
          6 435 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Столешница лофт Оклад 40x20 - 1240x800
          Настоящее фото товара Столешница лофт Оклад 40x20 - 1600x800, произведённого компанией ChiedoCover
          10 835 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Столешница лофт Оклад 40x20 - 1600x800
          Настоящее фото товара Столешница лофт Оклад 40x20 - 2000x800, произведённого компанией ChiedoCover
          14 795 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Столешница лофт Оклад 40x20 - 2000x800
          Настоящее фото товара Столешница лофт Оклад 40x20 - 2400x900, произведённого компанией ChiedoCover
          16 060 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Столешница лофт Оклад 40x20 - 2400x900
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          Столешницы из шпона — практичный и демократичный вариант для кафе или ресторана

          Кафе или рестораны в Республике Татарстан, обладающие хорошим людским потоком обладают какой-то своей специфической особенностью. Иногда все дело в фантастической кухне, иногда в предоставляемом сервисе или в высококомфортабельной мебели: стульях и столах, либо в сногсшибательном интерьере, который не только привлекает внимание, но и выступает гарантом того, что посетитель вернется сюда снова.

          Столешницы из шпона — хорошее решение для кафе или ресторанов на широкого потребителя.

          Что такое шпон?

          Шпон — это материал из древесины, состоящий из тонких листов толщиной от 0,1 до 10 мм, который приклеивается на панели (как правило, из дерева или ДВП) при изготовлении мебели, стульев или столов.

          Где используются столешницы из шпона?

          Самым большим преимуществом столешницы из шпона является высокая практичность, а также универсальность и длительный эксплуатационный срок. Говоря о практичности, необходимо отметить возможность использования столешниц из шпона практически в любых помещениях, они универсальны, что сказывается на широкой сфере применения: кафетерии, пиццерии, а также бары или рестораны. Помимо того, столешницы из шпона имеют большой ресурс, что благоприятно сказывается на длительности их использования. При выборе столешницы стоит учитывать не только материал изготовления, но и цвет: хорошим сочетанием станут классические цвета: белый, коричневый, бежевый или венге. Сочетание таких цветовых решений прекрасно будет смотреться в зале и насытят помещение необходимой атмосферой комфорта и удобства.

          По эксплуатации столешниц из шпона следует отметить, что данные модели не рекомендуются на длительное время оставлять под дождем или снегом, во избежании деформации формы стола.

          Где купить столешницы из шпона в гостиницу, ресторан или кафе в Набережных Челнах?

          Предприятие ChiedoCover использует новейшее оборудование для изготовления мебели и текстиля. Мы предлагаем полное комплексное оснащение гостиничного и ресторанного бизнеса. Производственная мощность материально-технической базы делает возможным принимать оптовые заказы. Гибкая политика цен, большое количество скидок и акций, обновляемый каталог продукции увеличивает возможности для реализаций Ваших идей.

          Купить столешницы из шпона Набережных Челнах можно на нашем сайте. Своевременная реакция на функцию обратный звонок не заставит ожидать связи с менеджером. Наши профессиональные и сверх компетентные менеджеры дадут экспертное мнение относительно Вашего заказа, а также сроков поставки и оплаты товара.

          Почему столешницы шпон покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Набережные Челны и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Набережным Челнам ?

            Доставка товара по Набережным Челнам осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Набережным Челнам ?

            Стоимость доставки по Набережным Челнам рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Набережным Челнам осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Набережным Челнам телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Набережных Челнах при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Набережным Челнам с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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