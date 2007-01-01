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Многие владельцы заведений ломают голову над увеличением потока клиентов и, как следствие, повышения рентабельности бизнеса. На сегодняшний день одним из самых главных трендов в дизайне ресторанов и кафе становятся столешницы слэбы.
Слэбы из древесины — это большие и продольные спилы целого ствола дерева. Чаще всего в качестве массива выбираются породы таких деревьев как: дуб, а также тополь и вяз. Распил дерева позволяет увидеть и насладиться истинной красотой природы, рассмотреть четкие или изогнутые линии ствола.
По мнению некоторых специалистов, к слэбам также относят и обработанные торцовые спилы бревен, они применяются в производстве небольших и уникальных столиков.
Большое внимание уделяется сушке слэбов. Она происходит либо в естественных условиях или под воздействием вакуумного и инфракрасного излучения. В зависимости от длины, ширины, породы дерева, влажности слэбы сушатся разное количество времени. Для того, чтобы слэбы дольше сохраняли свой первоначальный внешний вид под воздействием интенсивного использования, их покрывают лаком или эпоксидной смолой.
Слэбы великолепно подходят для Лофт стиля. Если Вы отдаете предпочтение таким моделям, то можете быть уверенными, посетители не останутся равнодушным к такому дизайну интерьера. Помимо удобства, они обладают еще несколькими преимуществами. Как любой массив дерева, они не пахнут, не имеют сторонних и токсичных запахов, прекрасно убираются, отмываются и даже при каждодневном пользовании имеют большой срок службы.
Таким образом, столешницы слэбы — это единственный и неповторимый дизайн, который органично впишется в интерьер и станет просто незаменимым элементом декора Вашего заведения.
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Доставка текстиля по Александрову осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Александрову с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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