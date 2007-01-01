Столешницы слэбы в Димитровграде оптом

от 24 700 ₽

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Настоящее фото товара Столешница слэб №11, произведённого компанией ChiedoCover
30 900 ₽
Оптовая цена
5
Столешница слэб №11
Настоящее фото товара Столешница слэб №20, произведённого компанией ChiedoCover
62 900 ₽
Оптовая цена
4.7
Столешница слэб №20
Настоящее фото товара Столешница слэб №15, произведённого компанией ChiedoCover
69 600 ₽
Оптовая цена
4.7
Столешница слэб №15
Настоящее фото товара Столешница слэб №6, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
35 900 ₽
Оптовая цена
4.5
Столешница слэб №6
Настоящее фото товара Столешница слэб №5, произведённого компанией ChiedoCover
29 900 ₽
Оптовая цена
4.8
Столешница слэб №5
Настоящее фото товара Столешница слэб №16, произведённого компанией ChiedoCover
39 900 ₽
Оптовая цена
4.6
Столешница слэб №16
Настоящее фото товара Столешница слэб №22, произведённого компанией ChiedoCover
72 500 ₽
Оптовая цена
4.1
Столешница слэб №22
Настоящее фото товара Столешница слэб №1, произведённого компанией ChiedoCover
29 900 ₽
Оптовая цена
4.5
Столешница слэб №1
Настоящее фото товара Столешница слэб №4, произведённого компанией ChiedoCover
84 000 ₽
Оптовая цена
4.4
Столешница слэб №4
Настоящее фото товара Столешница слэб №18, произведённого компанией ChiedoCover
72 900 ₽
Оптовая цена
4.5
Столешница слэб №18
Настоящее фото товара Столешница слэб №23, произведённого компанией ChiedoCover
99 900 ₽
Оптовая цена
4.6
Столешница слэб №23
Настоящее фото товара Столешница слэб №24, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
39 900 ₽
Оптовая цена
4.7
Столешница слэб №24
Настоящее фото товара Столешница слэб №26, произведённого компанией ChiedoCover
43 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Столешница слэб №26
Настоящее фото товара Столешница слэб №8, произведённого компанией ChiedoCover
32 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Столешница слэб №8
Настоящее фото товара Столешница слэб №32, произведённого компанией ChiedoCover
34 900 ₽
Оптовая цена
4.4
Столешница слэб №32
Настоящее фото товара Слэб Миссион, произведённого компанией ChiedoCover
24 700 ₽
Оптовая цена
4.3
Слэб Миссион
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Столешницы слэбы — единственный и неповторимый дизайн в сегменте HoReCa

Многие владельцы заведений ломают голову над увеличением потока клиентов и, как следствие, повышения рентабельности бизнеса. На сегодняшний день одним из самых главных трендов в дизайне ресторанов и кафе становятся столешницы слэбы.

Слэбы из древесины — это большие и продольные спилы целого ствола дерева. Чаще всего в качестве массива выбираются породы таких деревьев как: дуб, а также тополь и вяз. Распил дерева позволяет увидеть и насладиться истинной красотой природы, рассмотреть четкие или изогнутые линии ствола.

Особенности деревянного слэба

  • толщина слэба приблизительно от 50 до 150 мм
  • как правило, для спила берется нижняя часть массива, поскольку она имеет более широкую и прочную основу
  • при изготовлении слэбов особое внимание уделяется линиям ствола дерева

По мнению некоторых специалистов, к слэбам также относят и обработанные торцовые спилы бревен, они применяются в производстве небольших и уникальных столиков.

Большое внимание уделяется сушке слэбов. Она происходит либо в естественных условиях или под воздействием вакуумного и инфракрасного излучения. В зависимости от длины, ширины, породы дерева, влажности слэбы сушатся разное количество времени. Для того, чтобы слэбы дольше сохраняли свой первоначальный внешний вид под воздействием интенсивного использования, их покрывают лаком или эпоксидной смолой.

Слэбы великолепно подходят для Лофт стиля. Если Вы отдаете предпочтение таким моделям, то можете быть уверенными, посетители не останутся равнодушным к такому дизайну интерьера. Помимо удобства, они обладают еще несколькими преимуществами. Как любой массив дерева, они не пахнут, не имеют сторонних и токсичных запахов, прекрасно убираются, отмываются и даже при каждодневном пользовании имеют большой срок службы.

Таким образом, столешницы слэбы — это единственный и неповторимый дизайн, который органично впишется в интерьер и станет просто незаменимым элементом декора Вашего заведения.

Где купить столешницы из слеба дерева в Димитровграде и в Ульяновской области?

Наша компания находится на рынке гостиничного и ресторанного бизнеса на протяжении 13 лет. Мы стремимся к оптимальному сочетанию цены и качества нашей продукции. Признание наших клиентов, отличное качество товаров, которое подтверждено сертификатами, дипломами и благодарностями. Если у Вас есть свой дизайн проект заказа, то мы готовы обсудить Ваши пожелания, рекомендации и отправить в производство.

Купить столешницы из слэба в Димитровграде Вы можете на нашем сайте. Наши менеджеры окажут бесплатную консультацию по выбору продукции. Мы быстро и в срок доставляем товары в любой регион Российской Федерации и стран СНГ.

Почему столешницы слэбы покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Димитровград и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Димитровграду ?

    Доставка товара по Димитровграду осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Димитровграду ?

    Стоимость доставки по Димитровграду рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Димитровграду осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Димитровграду телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Димитровграде при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Димитровграду с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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