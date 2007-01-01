Столешницы слэбы в Иваново оптом

от 22 750 ₽

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Настоящее фото товара Столешница слэб Манхалл, произведённого компанией ChiedoCover
98 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Столешница слэб Манхалл
Настоящее фото товара Столешница слэб Марагех, произведённого компанией ChiedoCover
43 900 ₽
Оптовая цена
4.2
Столешница слэб Марагех
Настоящее фото товара Столешница слэб Маратон, произведённого компанией ChiedoCover
43 900 ₽
Оптовая цена
5
Столешница слэб Маратон
Настоящее фото товара Слэб Марбург, произведённого компанией ChiedoCover
98 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Слэб Марбург
Настоящее фото товара Слэб Маргейт, произведённого компанией ChiedoCover
22 750 ₽
Оптовая цена
4.9
Слэб Маргейт
Настоящее фото товара Слэб Маргуни, произведённого компанией ChiedoCover
29 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Слэб Маргуни
Настоящее фото товара Слэб Марибор, произведённого компанией ChiedoCover
36 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Слэб Марибор
Настоящее фото товара Слэб Марилия, произведённого компанией ChiedoCover
23 750 ₽
Оптовая цена
4.5
Слэб Марилия
Настоящее фото товара Слэб Маритта, произведённого компанией ChiedoCover
25 900 ₽
Оптовая цена
4.8
Слэб Маритта
Настоящее фото товара Слэб Марерро, произведённого компанией ChiedoCover
37 500 ₽
Оптовая цена
4.1
Слэб Марерро
Настоящее фото товара Слэб Маршалл, произведённого компанией ChiedoCover
51 900 ₽
Оптовая цена
4.7
Слэб Маршалл
Настоящее фото товара Слэб Маскоги, произведённого компанией ChiedoCover
61 100 ₽
Оптовая цена
4.7
Слэб Маскоги
Настоящее фото товара Слэб Маштага, произведённого компанией ChiedoCover
75 790 ₽
Оптовая цена
5
Слэб Маштага
Настоящее фото товара Слэб Медфорд, произведённого компанией ChiedoCover
75 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Слэб Медфорд
Настоящее фото товара Слэб Мейссон, произведённого компанией ChiedoCover
104 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Слэб Мейссон
Настоящее фото товара Слэб Мендоза, произведённого компанией ChiedoCover
142 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Слэб Мендоза
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Столешницы слэбы — единственный и неповторимый дизайн в сегменте HoReCa

Многие владельцы заведений ломают голову над увеличением потока клиентов и, как следствие, повышения рентабельности бизнеса. На сегодняшний день одним из самых главных трендов в дизайне ресторанов и кафе становятся столешницы слэбы.

Слэбы из древесины — это большие и продольные спилы целого ствола дерева. Чаще всего в качестве массива выбираются породы таких деревьев как: дуб, а также тополь и вяз. Распил дерева позволяет увидеть и насладиться истинной красотой природы, рассмотреть четкие или изогнутые линии ствола.

Особенности деревянного слэба

  • толщина слэба приблизительно от 50 до 150 мм
  • как правило, для спила берется нижняя часть массива, поскольку она имеет более широкую и прочную основу
  • при изготовлении слэбов особое внимание уделяется линиям ствола дерева

По мнению некоторых специалистов, к слэбам также относят и обработанные торцовые спилы бревен, они применяются в производстве небольших и уникальных столиков.

Большое внимание уделяется сушке слэбов. Она происходит либо в естественных условиях или под воздействием вакуумного и инфракрасного излучения. В зависимости от длины, ширины, породы дерева, влажности слэбы сушатся разное количество времени. Для того, чтобы слэбы дольше сохраняли свой первоначальный внешний вид под воздействием интенсивного использования, их покрывают лаком или эпоксидной смолой.

Слэбы великолепно подходят для Лофт стиля. Если Вы отдаете предпочтение таким моделям, то можете быть уверенными, посетители не останутся равнодушным к такому дизайну интерьера. Помимо удобства, они обладают еще несколькими преимуществами. Как любой массив дерева, они не пахнут, не имеют сторонних и токсичных запахов, прекрасно убираются, отмываются и даже при каждодневном пользовании имеют большой срок службы.

Таким образом, столешницы слэбы — это единственный и неповторимый дизайн, который органично впишется в интерьер и станет просто незаменимым элементом декора Вашего заведения.

Где купить столешницы из слеба дерева в Иваново и в Ивановской области?

Наша компания находится на рынке гостиничного и ресторанного бизнеса на протяжении 13 лет. Мы стремимся к оптимальному сочетанию цены и качества нашей продукции. Признание наших клиентов, отличное качество товаров, которое подтверждено сертификатами, дипломами и благодарностями. Если у Вас есть свой дизайн проект заказа, то мы готовы обсудить Ваши пожелания, рекомендации и отправить в производство.

Купить столешницы из слэба в Иваново Вы можете на нашем сайте. Наши менеджеры окажут бесплатную консультацию по выбору продукции. Мы быстро и в срок доставляем товары в любой регион Российской Федерации и стран СНГ.

Почему столешницы слэбы покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Иваново и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Иваново ?

    Доставка товара по Иваново осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Иваново ?

    Стоимость доставки по Иваново рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Иваново осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Иваново телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Иваново при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Иваново с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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