Столешницы в стиле Лофт в Хабаровске оптом

от 8 290 ₽

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Настоящее фото товара Столешница массив ясеня, 40 мм, произведённого компанией ChiedoCover
8 290 ₽
Оптовая цена
5
Столешница массив ясеня, 40 мм
Настоящее фото товара Столешница Каро 180 градусов, произведённого компанией ChiedoCover
12 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Столешница Каро 180 градусов
Настоящее фото товара Столешница Каро 90 градусов, произведённого компанией ChiedoCover
14 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Столешница Каро 90 градусов
Настоящее фото товара Столешница Кахи 150 см, произведённого компанией ChiedoCover
19 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Столешница Кахи 150 см
Настоящее фото товара Столешница слэб Магнесс, произведённого компанией ChiedoCover
87 100 ₽
Оптовая цена
4.7
Столешница слэб Магнесс
Настоящее фото товара Столешница слэб Мадейра, произведённого компанией ChiedoCover
87 100 ₽
Оптовая цена
4.7
Столешница слэб Мадейра
Настоящее фото товара Столешница слэб Маканчи, произведённого компанией ChiedoCover
98 280 ₽
Оптовая цена
5
Столешница слэб Маканчи
Настоящее фото товара Столешница слэб Макензи, произведённого компанией ChiedoCover
137 900 ₽
Оптовая цена
4.3
Столешница слэб Макензи
Настоящее фото товара Столешница слэб Малабар, произведённого компанией ChiedoCover
78 650 ₽
Оптовая цена
4.6
Столешница слэб Малабар
Настоящее фото товара Столешница слэб Малатиа, произведённого компанией ChiedoCover
87 100 ₽
Оптовая цена
4.8
Столешница слэб Малатиа
Настоящее фото товара Столешница слэб Малверн, произведённого компанией ChiedoCover
98 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Столешница слэб Малверн
Настоящее фото товара Столешница слэб Мальхин, произведённого компанией ChiedoCover
137 900 ₽
Оптовая цена
4.4
Столешница слэб Мальхин
Настоящее фото товара Столешница слэб Мангейм, произведённого компанией ChiedoCover
63 700 ₽
Оптовая цена
4.3
Столешница слэб Мангейм
Настоящее фото товара Столешница слэб Мандейл, произведённого компанией ChiedoCover
76 700 ₽
Оптовая цена
4.7
Столешница слэб Мандейл
Настоящее фото товара Столешница слэб Манкато, произведённого компанией ChiedoCover
137 800 ₽
Оптовая цена
4.1
Столешница слэб Манкато
Настоящее фото товара Столешница слэб Манресо, произведённого компанией ChiedoCover
42 890 ₽
Оптовая цена
4.3
Столешница слэб Манресо
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Столешницы в стиле Лофт великолепно преобразят Ваше заведение

По недавно опубликованной статистике, более половины ресторанов Хабаровска в течение года своей работы испытывают трудности в посадке и наполнении заведения. Чтобы свести к минимуму трудности и увеличить поток посетителей необходимо попробовать поменять либо концепцию заведения, либо обновить дизайн. Сегодня мы попробуем разобраться в том, как поэтапно и разумно продумать бизнес-план, видоизменить оснащение заведения или добавить некоторые нотки декорирования.

Столешницы в стиле Лофт — это именно Ваш выбор. Они очень практичные, можно выбрать модели более бюджетные, к примеру, столешницы из шпона. Они более подходят для повседневного использования. Это применимо к местам общественного питания или небольших кафе, где приятно зайти не только на бизнес-ланч, но и поужинать. Столешницы в стиле Лофт из массива дерева дуба или ясеня — это более дорогостоящий вариант исполнения. Помимо отличного эстетического вида, столешницы из дуба приятные на ощупь, поэтому разместиться в кафе за таким столом будет одним удовольствием для посетителей. Для того, чтобы не прогадать с цветом столешницы в Ваш кафе или ресторан необходимо совместно с декораторами продумать сочетание цветов, постараться посредством освещения либо оттенить столешницу и сделать акцент на кухонном блюде, либо наоборот выделить ее, тем самым подчеркнув уникальный стиль столешницы.

Столешницы в Лофт стиле гармонично будут смотреться не только в ресторане или кафе. Правильным выбором будет применение таких моделей в гостиницу. Они не только выполнят свое основное предназначение, но и превосходно украсят сопутствующий интерьер, при удачном сочетании цветов создадут ощущения монолита и наполненности светом. Принимая во внимание, что в стиле Лофт не принято использовать много мебели, перенасыщать заведения, то при таком подходе важен точный, можно сказать, выверенный подбор как стульев, так и столов.

Таким образом, если Вы решили обновить стиль или Вашему заведению не хватает посетителей, тогда столешницы в стиле Лофт — это замечательный шанс и шаг к положительным изменениям.

Где купить столешницы в стиле Лофт в Хабаровском крае?

ChiedoCover – предприятие в сегменте HoReCa, которое более чем 13 лет осуществляет оснащение гостиниц, ресторанов и кафе элитной мебелью и текстилем. Мы помогаем обновить стиль ресторана или обставить кафе с нуля.

Купить столешницы в стиле Лофт в кафе в Хабаровске Вы можете на нашем сайте. На сегодняшний день мы расширяем каталог продукции наших товаров. Если Вы заинтересовались какой-либо продукцией нашего предприятия — оставляйте заявку на обратный звонок и в самые короткие сроки с Вами свяжутся наши менеджеры.

Почему столешницы в стиле лофт покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Хабаровск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Хабаровску ?

    Доставка товара по Хабаровску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Хабаровску ?

    Стоимость доставки по Хабаровску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Хабаровску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Хабаровску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Хабаровске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Хабаровску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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