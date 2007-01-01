По недавно опубликованной статистике, более половины ресторанов Ярославля в течение года своей работы испытывают трудности в посадке и наполнении заведения. Чтобы свести к минимуму трудности и увеличить поток посетителей необходимо попробовать поменять либо концепцию заведения, либо обновить дизайн. Сегодня мы попробуем разобраться в том, как поэтапно и разумно продумать бизнес-план, видоизменить оснащение заведения или добавить некоторые нотки декорирования.
Столешницы в стиле Лофт — это именно Ваш выбор. Они очень практичные, можно выбрать модели более бюджетные, к примеру, столешницы из шпона. Они более подходят для повседневного использования. Это применимо к местам общественного питания или небольших кафе, где приятно зайти не только на бизнес-ланч, но и поужинать. Столешницы в стиле Лофт из массива дерева дуба или ясеня — это более дорогостоящий вариант исполнения. Помимо отличного эстетического вида, столешницы из дуба приятные на ощупь, поэтому разместиться в кафе за таким столом будет одним удовольствием для посетителей. Для того, чтобы не прогадать с цветом столешницы в Ваш кафе или ресторан необходимо совместно с декораторами продумать сочетание цветов, постараться посредством освещения либо оттенить столешницу и сделать акцент на кухонном блюде, либо наоборот выделить ее, тем самым подчеркнув уникальный стиль столешницы.
Столешницы в Лофт стиле гармонично будут смотреться не только в ресторане или кафе. Правильным выбором будет применение таких моделей в гостиницу. Они не только выполнят свое основное предназначение, но и превосходно украсят сопутствующий интерьер, при удачном сочетании цветов создадут ощущения монолита и наполненности светом. Принимая во внимание, что в стиле Лофт не принято использовать много мебели, перенасыщать заведения, то при таком подходе важен точный, можно сказать, выверенный подбор как стульев, так и столов.
Таким образом, если Вы решили обновить стиль или Вашему заведению не хватает посетителей, тогда столешницы в стиле Лофт — это замечательный шанс и шаг к положительным изменениям.
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Доставка товара по Ярославлю осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Ярославлю рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Ярославлю осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Ярославлю с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня