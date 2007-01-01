Сфера HoReCa в Иваново – это удачное сочетание интерьерных решений в совокупности с разнообразным меню кухни: от классических до экзотических, а также исключительной подачи самого заведения посетителям.
Что такое столешницы Werzalit?
Столешницы Werzalit – это метод спрессовывания древесноволокнистой основы с декоративной поверхностью. Ключевым отличием этого материала является его спрессовывание в процессе изготовления с древесной плитой. В результате получается бесстыковой продукт, с единой основой и поверхностью. Это в дальнейшем формирует эксплуатационные и технические преимущества данных столешниц.
Положительные качества столешниц Werzalit
Интересным решением станет использование столешниц Werzalit в сфере кейтеринга. Им не страшны любые погодные условия, дождь или снег не окажет никакого влияния на качества материала и не деформирует столешницу. Следовательно, столешницы Werzalit – хороший вариант для выездных мероприятиях, при банкетах, а также свадебных вечерах или корпоративов компаний.
Устойчивость — еще одно положительное качество таких столов. При выездных мероприятиях не стоит заботиться о том, что в случае сильных порывов ветра столы из материала Werzalit могут перевернуться. Они массивные, устойчивые и выдерживают механические нагрузки. Хорошая жаропрочность — еще одно преимущество. По последним проводимым испытаниям было установлено: температура упавшей зажженой сигареты не оказывает никакого воздействия на столешницы Werzalit. Профилированная кромка обеспечивает неприхотливость в уходе, чистка и уборка стола займет минимум времени у обслуживающего персонала. Еще одно отличие — стойкость к плесени, грибку и бактериям. Поэтому данные столешницы не потеряют товарный вид и не видоизменятся в течение эксплуатационного срока. Как мы видим, наличие вышеперечисленных преимуществ выдвигает столешницы Werzalit в одни из лидеров по продажам в России на рынке HoReCa.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
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Доставка текстиля по Иваново осуществляется бесплатно.
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Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Иваново с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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