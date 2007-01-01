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              Товары по акции

              Столешницы Werzalit в Нур-Султане оптом

              от 3 090 ₽

              Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Нур-Султану и Казахстану

              Настоящее фото товара Столешница Werzalit квадратная, произведённого компанией ChiedoCover
              4 490 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Столешница Werzalit квадратная
              Настоящее фото товара Столешница Werzalit прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
              5 690 ₽
              Оптовая цена
              5
              Столешница Werzalit прямоугольная
              Настоящее фото товара Столешница Werzalit круглая, произведённого компанией ChiedoCover
              3 290 ₽
              Оптовая цена
              4.1
              Столешница Werzalit круглая
              Настоящее фото товара Столешница Werzalit UNIART, произведённого компанией ChiedoCover
              Хит
              3 190 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Столешница Werzalit UNIART
              Настоящее фото товара Столешница Werzalit WOODART, произведённого компанией ChiedoCover
              3 090 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Столешница Werzalit WOODART
              Настоящее фото товара Столешница Werzalit FANTASY, произведённого компанией ChiedoCover
              3 190 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Столешница Werzalit FANTASY
              Настоящее фото товара Столешница Werzalit HARMONY, произведённого компанией ChiedoCover
              3 690 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Столешница Werzalit HARMONY
              Настоящее фото товара Столешница Werzalit DECOART, произведённого компанией ChiedoCover
              Новинка
              4 190 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Столешница Werzalit DECOART
              Настоящее фото товара Столешница Werzalit STUDIOART, произведённого компанией ChiedoCover
              4 190 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Столешница Werzalit STUDIOART
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              Столешницы Werzalit: неприхотливость в уходе и невероятная устойчивость к влаге

              Сфера HoReCa в Нур-Султане – это удачное сочетание интерьерных решений в совокупности с разнообразным меню кухни: от классических до экзотических, а также исключительной подачи самого заведения посетителям.

              Что такое столешницы Werzalit?

              Столешницы Werzalit – это метод спрессовывания древесноволокнистой основы с декоративной поверхностью. Ключевым отличием этого материала является его спрессовывание в процессе изготовления с древесной плитой. В результате получается бесстыковой продукт, с единой основой и поверхностью. Это в дальнейшем формирует эксплуатационные и технические преимущества данных столешниц.

              Положительные качества столешниц Werzalit

              Интересным решением станет использование столешниц Werzalit в сфере кейтеринга. Им не страшны любые погодные условия, дождь или снег не окажет никакого влияния на качества материала и не деформирует столешницу. Следовательно, столешницы Werzalit – хороший вариант для выездных мероприятиях, при банкетах, а также свадебных вечерах или корпоративов компаний.

              Устойчивость — еще одно положительное качество таких столов. При выездных мероприятиях не стоит заботиться о том, что в случае сильных порывов ветра столы из материала Werzalit могут перевернуться. Они массивные, устойчивые и выдерживают механические нагрузки. Хорошая жаропрочность — еще одно преимущество. По последним проводимым испытаниям было установлено: температура упавшей зажженой сигареты не оказывает никакого воздействия на столешницы Werzalit. Профилированная кромка обеспечивает неприхотливость в уходе, чистка и уборка стола займет минимум времени у обслуживающего персонала. Еще одно отличие — стойкость к плесени, грибку и бактериям. Поэтому данные столешницы не потеряют товарный вид и не видоизменятся в течение эксплуатационного срока. Как мы видим, наличие вышеперечисленных преимуществ выдвигает столешницы Werzalit в одни из лидеров по продажам в России на рынке HoReCa.

              Где купить столешницы Werzalit в гостиницу или кафе в Казахстане?

              Завод мебели и текстиля ChiedoCover – один из самых динамично развивающихся производств в сегменте HoReCa. Автоматизированное оборудование, тройной контроль качества, высокие профессиональные качества сотрудников и многолетний опыт играют существенную роль при выборе компании. Если у Вас есть пока еще не сформированное решение об оснащении Вашего заведения, то наши менеджеры ответят на любые вопросы, касающиеся выполнения заказа, полной стоимости, а также наличии акций и сезонных скидок.

              Купить столешницы Werzalit Нур-Султане Вы можете на сайте нашей компании.

              Почему столешницы werzalit покупают в ChiedoCover?

              • Более 3000 моделей

                стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

              • Гарантия

                Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

              • Пробники

                Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

              • Оперативное производство

                Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

              • Индивидуальные заказы

                Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

              • Доставка в Нур-Султан и другие города России и ближнего зарубежья

                Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
                Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

              • Полный пакет документов

                Мы представляем все необходимые документы:
                накладные, счета-фактуры, договоры.

              • Выгодные предложения

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              • Гарантированное качество продукции

                Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

              • Частичная оплата

                Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

              Подробнее о ChiedoCover

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              Частые вопросы

              • 🚚 Как осуществляется доставка по Нур-Султану ?

                Доставка товара по Нур-Султану осуществляется транспортными компаниями.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Нур-Султану ?

                Стоимость доставки по Нур-Султану рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

                Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

                • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
                • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

                Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

                Доставка текстиля по Нур-Султану осуществляется бесплатно.

              • ❓ Возможен ли самовывоз?

                Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

                • Самовывоз со склада в Москве;
                • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
                • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
                • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
              • 💳 Как происходит оплата?

                Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

                • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
                • Возможна частичная оплата
                • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

                Подробная информация на странице Оплата

              • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

                Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

                Подробная информация на странице Гарантия

              • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

                Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

                Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

              • ✅ Как сделать заказ?
                1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
                2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
                3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Нур-Султану телефону +7 922 906 67 77
                4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
                5. Оплата доставки происходит в Нур-Султане при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

                Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

                При выборе доставки по Нур-Султану с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

              • 🪑 Вы производители или перепродаете?

                Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

              • 💥 Есть ли скидки?

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

                С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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