Подготовка к открытию ресторанного комплекса, кафе, бара или места общественного питания непременно сопровождается многозадачностью. Однако ключевым фактором можно считать выбор столовых групп. Именно эти решения зачастую являются стратегически важными. Во-первых, обеденная группа должна соответствовать обстановке и интерьеру банкетного зала, а также ресторана или гостиничного комплекса. Во-вторых, она должна быть выполнена в едином стиле, тем самым создав отличительную атмосферу именно вашего заведения. Задача пребывания посетителя в комфорте является первостепенной. Уют и комфорт заведение великолепно создают и дополняют именно столовые группы. Мебель должна быть удобной и качественно выполненной, способной выдерживать нагрузки в условиях достаточно активного использования.
Кроме того, важно подобрать правильную форму столешницы: в форме круга, овала, квадрата или прямоугольника. Это зависит от того, на какое количество посадочных мест рассчитано ваше заведение. Оптимальным решением для уютного кафе в Боре станут столовые группы, где свободно помещаются две, четыре или шесть персон. Также нужно не забывать о том, чтобы столовые группы не загромождали проходы, не причиняли неудобств и не мешали свободному перемещению посетителей.
В тоже время, приобретая столовые группы необходимо обратить внимание на сопутствующие товары и аксессуары: чехлы на стулья, фуршетные юбки, напероны, куверты, а также банты и салфетки. Широкая цветовая гамма, разнообразие форм и видов аксессуаров несомненно внесут свои нотки изящества и станут одним из фирменных знаков именно вашего заведения. Удлиненные или укороченные формы столов или стульев подчеркнет индивидуальность вашего заведения, тем самым Вы сможет реализовать ваши фантазии.
На сегодняшний день рынок HoReCa в России широко представлен различными компаниями, занимающимися производством мебели и аксессуаров. Компания – производитель ChiedoCover более 10 лет занимается собственным изготовлением мебели и текстиля. Низкие цены, удобный каталог, разнообразие продукции помогут сделать правильный выбор.
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Доставка товара по Бору осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Бору рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Бору осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Бору с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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