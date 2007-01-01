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          Столовые группы в Коврове оптом

          от 10 770 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Коврову и Владимирской области

          Настоящее фото товара Обеденная группа Авондейл, произведённого компанией ChiedoCover
          23 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Обеденная группа Авондейл
          Настоящее фото товара Обеденная группа Норрис, произведённого компанией ChiedoCover
          22 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Обеденная группа Норрис
          Настоящее фото товара Обеденная группа Рокки, произведённого компанией ChiedoCover
          16 190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Обеденная группа Рокки
          Настоящее фото товара Обеденная барная группа Бейкерс, произведённого компанией ChiedoCover
          47 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Обеденная барная группа Бейкерс
          Настоящее фото товара Обеденная группа Лобстер, произведённого компанией ChiedoCover
          24 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Обеденная группа Лобстер
          Настоящее фото товара Обеденная группа Пойнт, произведённого компанией ChiedoCover
          53 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Обеденная группа Пойнт
          Настоящее фото товара Обеденная группа Дэниелс, произведённого компанией ChiedoCover
          23 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Обеденная группа Дэниелс
          Настоящее фото товара Обеденная группа стол 2002 Acapulco, 4 стула 372 Cordoba, произведённого компанией ChiedoCover
          25 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Обеденная группа стол 2002 Acapulco, 4 стула 372 Cordoba
          Настоящее фото товара Обеденная группа Ассоль, с фотопечатью, произведённого компанией ChiedoCover
          13 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Обеденная группа Ассоль, с фотопечатью
          Настоящее фото товара Комплект мебели стол Салерно, 2 мягких стула Киви, скатерть журавинка 160x120, произведённого компанией ChiedoCover-31%
          10 770 ₽15 507 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Комплект мебели стол Салерно, 2 мягких стула Киви, скатерть журавинка 160x120
          Настоящее фото товара Комплект мебели стол Лофт-2, 4 стула Кроссбэк, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          19 350 ₽24 127 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Комплект мебели стол Лофт-2, 4 стула Кроссбэк
          Настоящее фото товара Комплект мебели стол Eames DSW круглый D100 см, 2 стула Eames белый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
          14 570 ₽19 047 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Комплект мебели стол Eames DSW круглый D100 см, 2 стула Eames белый
          Настоящее фото товара Обеденная группа Атаракс, произведённого компанией ChiedoCover
          65 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Обеденная группа Атаракс
          Настоящее фото товара Обеденная группа Кейла, произведённого компанией ChiedoCover
          35 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Обеденная группа Кейла
          Настоящее фото товара Обеденная группа Тапа, произведённого компанией ChiedoCover
          17 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Обеденная группа Тапа
          Настоящее фото товара Обеденная группа Сая, произведённого компанией ChiedoCover
          33 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Обеденная группа Сая
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          Простые рекомендации по выбору столовых групп

          Современная мебель — это неотъемлемая часть любой кухни, благодаря ей существенно может преобразиться интерьер и наполнится жизнью любое помещение. Как найти хорошие столовые группы в Коврове, которые долго прослужат и будут радовать своим качеством, а также восхитительным внешним видом и долговечностью. В данной статье пойдет речь о выборе столовых групп.

          Столовые группы для кухни

          В настоящее время на мебельном рынке России столовые группы можно найти на любой вкус и цвет. Рассмотрим более подробно, что является самым важным при выборе? Одним из основных и определяющих моментов является стиль кухни, поскольку от этого зависит правильный выбор столовых групп для кухни. Данные изделия считаются очень функциональными и практичными, это очень актуальные модели, которые пользуются большим спросом.

          Деревянные столовые группы считаются очень надежным и верным решением, такие изделия отличаются большим сроком службы и на протяжении длительного времени не изменят свой внешний вид. Принимая во внимания большую нагрузку на такую мебель и ежедневное использование, следует отметить, что данные изделия легко справятся с любыми поставленными задачами. Эти модели одни из самых экологичных, обладают универсальным дизайном, так что изящно будут выглядеть в любом интерьере кухни.

          Обеденные столовые группы

          Проверенным вариантом являются обеденные столовые группы. Они компактные, имеют небольшой вес, такую мебель можно запросто передвинуть с места на место. Одно из главных преимуществ — это практичность. Как правило, самым распространенным вопросом является скопление пыли, кто — то старается убираться каждый день, но все равно остается пыль. Такие модели не накапливают грязь, очень быстро и просто убираются: для этого достаточно всего несколько минут. Белые столовые группы — один из самых популярных решений. Это объясняется традицией и универсальностью, белый превосходно сочетается с любой палитрой цветов.

          Столовые группы на металлокаркасе

          Наряду с другими материалами рассмотрим столовые группы на металлокаркасе. Это доступные модели, за счет более низкой цены они входят в топ продаж на мебельном рынке. В тоже время, данные изделия имеют широкий ассортимент, поэтому довольно легко подобрать мебель, которая точно подойдет именно под Ваш интерьер кухни. Вы можете выбрать идеальный цвет и форму, что подчеркнет Вашу индивидуальность. Столовые группы на металлокаркасе производятся из высокопрочной стали, так что можно быть уверенными в их высоком качестве и надежности. Итак, это хороший бюджетный вариант для Вашей кухни.

          Где купить столовые группы в Коврове?

          Основная деятельность нашей компании — это изготовление и продажа мебели и текстиля. Мы произведем полное мебельное оснащение любого помещения по низким ценам. Доставка нашей продукции осуществляется в любой город России и стран СНГ.

          Купить столовые группы в Коврове можно на сайте компании ChiedoCover. Компания с 2007 года производит качественную и надежную мебель, собственное производство позволяет контролировать весь процесс изготовления. Наши опытные менеджеры смогут реализовать все Ваши смелые идеи. Мы принимаем заказы на производство мебели по индивидуальному дизайн-проекту.

          Почему столовые группы покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Ковров и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Коврову ?

            Доставка товара по Коврову осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Коврову ?

            Стоимость доставки по Коврову рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Коврову осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Коврову телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Коврове при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Коврову с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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