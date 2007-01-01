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          Товары по акции

          Столовые группы в Кургане оптом

          от 12 950 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Кургану и Курганской области

          Настоящее фото товара Обеденная группа Стол Eames D70, 4 стула Eames DSW, произведённого компанией ChiedoCover
          15 450 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Обеденная группа Стол Eames D70, 4 стула Eames DSW
          Настоящее фото товара Обеденная группа Eames D80 черный, 2 стула Eames белые, произведённого компанией ChiedoCover
          13 470 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Обеденная группа Eames D80 черный, 2 стула Eames белые
          Настоящее фото товара Обеденная группа Eames D80 черный, 3 стула Eames белые, произведённого компанией ChiedoCover
          14 960 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Обеденная группа Eames D80 черный, 3 стула Eames белые
          Настоящее фото товара Обеденная группа Eames D80 черный, 4 стула Eames белые, произведённого компанией ChiedoCover
          16 450 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Обеденная группа Eames D80 черный, 4 стула Eames белые
          Настоящее фото товара Обеденная группа Eames D80 стеклянный, 4 белых стула Eames, произведённого компанией ChiedoCover
          12 950 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Обеденная группа Eames D80 стеклянный, 4 белых стула Eames
          Настоящее фото товара Обеденная группа Eames D80 стеклянный, 4 прозрачных стула Eames, произведённого компанией ChiedoCover
          22 550 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Обеденная группа Eames D80 стеклянный, 4 прозрачных стула Eames
          Настоящее фото товара Обеденная группа Стол Eames D100, 2 стула Eames DSW, произведённого компанией ChiedoCover
          14 570 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Обеденная группа Стол Eames D100, 2 стула Eames DSW
          Настоящее фото товара Обеденная группа Стол Eames D100, 3 стула Eames DSW, произведённого компанией ChiedoCover
          16 060 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Обеденная группа Стол Eames D100, 3 стула Eames DSW
          Настоящее фото товара Обеденная группа Стол Eames D100, 6 стульев Eames DSR, произведённого компанией ChiedoCover
          26 530 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Обеденная группа Стол Eames D100, 6 стульев Eames DSR
          Настоящее фото товара Обеденная группа Стол Eames D100, 6 стульев Eames DAW, произведённого компанией ChiedoCover
          29 530 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Обеденная группа Стол Eames D100, 6 стульев Eames DAW
          Настоящее фото товара Обеденная группа Frank, 4 белых стула Frankfurt, произведённого компанией ChiedoCover
          27 350 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Обеденная группа Frank, 4 белых стула Frankfurt
          Настоящее фото товара Обеденная группа Frank, 4 черных стула Frankfurt, произведённого компанией ChiedoCover
          26 550 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Обеденная группа Frank, 4 черных стула Frankfurt
          Настоящее фото товара Обеденная группа Frank, 4 серых стула Frankfurt, произведённого компанией ChiedoCover
          27 350 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Обеденная группа Frank, 4 серых стула Frankfurt
          Настоящее фото товара Обеденная группа Frank, 4 желтых стула Frankfurt, произведённого компанией ChiedoCover
          27 350 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Обеденная группа Frank, 4 желтых стула Frankfurt
          Настоящее фото товара Обеденная группа Frank, 4 красных стула Frankfurt, произведённого компанией ChiedoCover
          27 350 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Обеденная группа Frank, 4 красных стула Frankfurt
          Настоящее фото товара Обеденная группа Frank, 4 стула Tariq, произведённого компанией ChiedoCover
          32 550 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Обеденная группа Frank, 4 стула Tariq
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          Простые рекомендации по выбору столовых групп

          Современная мебель — это неотъемлемая часть любой кухни, благодаря ей существенно может преобразиться интерьер и наполнится жизнью любое помещение. Как найти хорошие столовые группы в Кургане, которые долго прослужат и будут радовать своим качеством, а также восхитительным внешним видом и долговечностью. В данной статье пойдет речь о выборе столовых групп.

          Столовые группы для кухни

          В настоящее время на мебельном рынке России столовые группы можно найти на любой вкус и цвет. Рассмотрим более подробно, что является самым важным при выборе? Одним из основных и определяющих моментов является стиль кухни, поскольку от этого зависит правильный выбор столовых групп для кухни. Данные изделия считаются очень функциональными и практичными, это очень актуальные модели, которые пользуются большим спросом.

          Деревянные столовые группы считаются очень надежным и верным решением, такие изделия отличаются большим сроком службы и на протяжении длительного времени не изменят свой внешний вид. Принимая во внимания большую нагрузку на такую мебель и ежедневное использование, следует отметить, что данные изделия легко справятся с любыми поставленными задачами. Эти модели одни из самых экологичных, обладают универсальным дизайном, так что изящно будут выглядеть в любом интерьере кухни.

          Обеденные столовые группы

          Проверенным вариантом являются обеденные столовые группы. Они компактные, имеют небольшой вес, такую мебель можно запросто передвинуть с места на место. Одно из главных преимуществ — это практичность. Как правило, самым распространенным вопросом является скопление пыли, кто — то старается убираться каждый день, но все равно остается пыль. Такие модели не накапливают грязь, очень быстро и просто убираются: для этого достаточно всего несколько минут. Белые столовые группы — один из самых популярных решений. Это объясняется традицией и универсальностью, белый превосходно сочетается с любой палитрой цветов.

          Столовые группы на металлокаркасе

          Наряду с другими материалами рассмотрим столовые группы на металлокаркасе. Это доступные модели, за счет более низкой цены они входят в топ продаж на мебельном рынке. В тоже время, данные изделия имеют широкий ассортимент, поэтому довольно легко подобрать мебель, которая точно подойдет именно под Ваш интерьер кухни. Вы можете выбрать идеальный цвет и форму, что подчеркнет Вашу индивидуальность. Столовые группы на металлокаркасе производятся из высокопрочной стали, так что можно быть уверенными в их высоком качестве и надежности. Итак, это хороший бюджетный вариант для Вашей кухни.

          Где купить столовые группы в Кургане?

          Основная деятельность нашей компании — это изготовление и продажа мебели и текстиля. Мы произведем полное мебельное оснащение любого помещения по низким ценам. Доставка нашей продукции осуществляется в любой город России и стран СНГ.

          Купить столовые группы в Кургане можно на сайте компании ChiedoCover. Компания с 2007 года производит качественную и надежную мебель, собственное производство позволяет контролировать весь процесс изготовления. Наши опытные менеджеры смогут реализовать все Ваши смелые идеи. Мы принимаем заказы на производство мебели по индивидуальному дизайн-проекту.

          Почему столовые группы покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Курган и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Кургану ?

            Доставка товара по Кургану осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Кургану ?

            Стоимость доставки по Кургану рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Кургану осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Кургану телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Кургане при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Кургану с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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