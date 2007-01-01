+7 922 906 67 77
Корзина
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции

          Столовые группы в Мичуринске оптом

          от 2 925 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Мичуринску и Тамбовской области

          Настоящее фото товара Стол Равенна + 2 табурета Фаро, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Равенна + 2 табурета Фаро
          Настоящее фото товара Комплект мебели Барселона, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Комплект мебели Барселона
          Настоящее фото товара Комплект мебели Тулуза, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Комплект мебели Тулуза
          Настоящее фото товара Комплект мебели Гренада + Неаполь, произведённого компанией ChiedoCover
          13 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Комплект мебели Гренада + Неаполь
          Настоящее фото товара Стол Портсмут + 2 стула Киберон, произведённого компанией ChiedoCover
          14 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Портсмут + 2 стула Киберон
          Настоящее фото товара Комплект мебели Равенна + Киберон, произведённого компанией ChiedoCover
          17 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Комплект мебели Равенна + Киберон
          Настоящее фото товара Комплект мебели Мерида, произведённого компанией ChiedoCover
          19 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Комплект мебели Мерида
          Настоящее фото товара Комплект мебели Равенна + Сиена, произведённого компанией ChiedoCover
          20 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Комплект мебели Равенна + Сиена
          Настоящее фото товара Стол Порту + 2 стула Порту, произведённого компанией ChiedoCover
          23 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Порту + 2 стула Порту
          Настоящее фото товара Стол Портсмут + 4 стула Киберон, произведённого компанией ChiedoCover
          23 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Портсмут + 4 стула Киберон
          Настоящее фото товара Стол Порту + 4 стула Порту, произведённого компанией ChiedoCover
          41 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Порту + 4 стула Порту
          Настоящее фото товара Комплект мебели Порту + Порту контраст, произведённого компанией ChiedoCover
          41 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Комплект мебели Порту + Порту контраст
          Настоящее фото товара Комплект мебели Гранада + Турин, произведённого компанией ChiedoCover
          84 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Комплект мебели Гранада + Турин
          Настоящее фото товара Комплект мебели Эвора + Верона, произведённого компанией ChiedoCover
          96 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Комплект мебели Эвора + Верона
          Настоящее фото товара Набор уличной мебели Jazz Set капучино, произведённого компанией ChiedoCover
          13 450 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Набор уличной мебели Jazz Set капучино
          Настоящее фото товара Комплект детский Eames, 3 голубых стула, произведённого компанией ChiedoCover
          10 260 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Комплект детский Eames, 3 голубых стула
          Смотреть все

          Современный дизайн обеденных групп – гарант внимания со стороны посетителей

          Подготовка к открытию ресторанного комплекса, кафе, бара или места общественного питания непременно сопровождается многозадачностью. Однако ключевым фактором можно считать выбор столовых групп. Именно эти решения зачастую являются стратегически важными. Во-первых, обеденная группа должна соответствовать обстановке и интерьеру банкетного зала, а также ресторана или гостиничного комплекса. Во-вторых, она должна быть выполнена в едином стиле, тем самым создав отличительную атмосферу именно вашего заведения. Задача пребывания посетителя в комфорте является первостепенной. Уют и комфорт заведение великолепно создают и дополняют именно столовые группы. Мебель должна быть удобной и качественно выполненной, способной выдерживать нагрузки в условиях достаточно активного использования.

          Кроме того, важно подобрать правильную форму столешницы: в форме круга, овала, квадрата или прямоугольника. Это зависит от того, на какое количество посадочных мест рассчитано ваше заведение. Оптимальным решением для уютного кафе в Мичуринске станут столовые группы, где свободно помещаются две, четыре или шесть персон. Также нужно не забывать о том, чтобы столовые группы не загромождали проходы, не причиняли неудобств и не мешали свободному перемещению посетителей.

          В тоже время, приобретая столовые группы необходимо обратить внимание на сопутствующие товары и аксессуары: чехлы на стулья, фуршетные юбки, напероны, куверты, а также банты и салфетки. Широкая цветовая гамма, разнообразие форм и видов аксессуаров несомненно внесут свои нотки изящества и станут одним из фирменных знаков именно вашего заведения. Удлиненные или укороченные формы столов или стульев подчеркнет индивидуальность вашего заведения, тем самым Вы сможет реализовать ваши фантазии.

          Где купить обеденные группы в Мичуринске?

          На сегодняшний день рынок HoReCa в России широко представлен различными компаниями, занимающимися производством мебели и аксессуаров. Компания – производитель ChiedoCover более 10 лет занимается собственным изготовлением мебели и текстиля. Низкие цены, удобный каталог, разнообразие продукции помогут сделать правильный выбор.

          Купить столовую группу в Тамбовской области вы можете на нашем сайте. Вы можете заказать обратный звонок и наши менеджеры оперативно свяжутся с вами и помогут рассчитать и определиться с заказом, а действующие акции станут приятным бонусом и сюрпризом.

          Почему обеденные группы покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Мичуринск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

          Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Мичуринску ?

            Доставка товара по Мичуринску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Мичуринску ?

            Стоимость доставки по Мичуринску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Мичуринску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Мичуринску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Мичуринске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Мичуринску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

          Есть другие вопросы?

          Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
          с политикой конфиденциальности

          Отзывы о продукции ChiedoCover

          Все отзывы

          Нас рекомендуют