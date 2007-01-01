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          Товары по акции

          Столовые группы в Новоалтайске оптом

          от 2 925 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Новоалтайску и Алтайскому краю

          Настоящее фото товара Стол Равенна + 4 табурета Фаро, произведённого компанией ChiedoCover
          6 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Равенна + 4 табурета Фаро
          Настоящее фото товара Комплект мебели Мадрид + Сиена, произведённого компанией ChiedoCover
          27 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Комплект мебели Мадрид + Сиена
          Настоящее фото товара Стол Берген + 6 стульев Каре, произведённого компанией ChiedoCover
          21 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Берген + 6 стульев Каре
          Настоящее фото товара Стол Берген + 6 стульев Хлоя, произведённого компанией ChiedoCover
          13 190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Берген + 6 стульев Хлоя
          Настоящее фото товара Стол Бест + 4 стула Твист, произведённого компанией ChiedoCover
          11 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Бест + 4 стула Твист
          Настоящее фото товара Стол Милтон + 6 стульев Амарант, произведённого компанией ChiedoCover
          15 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Милтон + 6 стульев Амарант
          Настоящее фото товара Стол Милтон + 6 стульев Леон, произведённого компанией ChiedoCover
          26 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Милтон + 6 стульев Леон
          Настоящее фото товара Стол Милтон + 6 стульев Леон фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
          26 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Милтон + 6 стульев Леон фиолетовый
          Настоящее фото товара Стол Милтон + 6 стульев Пекин, произведённого компанией ChiedoCover
          21 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Милтон + 6 стульев Пекин
          Настоящее фото товара Стол Милтон + 6 стульев Пекин бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          21 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Милтон + 6 стульев Пекин бежевый
          Настоящее фото товара Стол Милтон + 6 стульев Пекин темный, произведённого компанией ChiedoCover
          21 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Милтон + 6 стульев Пекин темный
          Настоящее фото товара Стол Милтон + 6 стульев Эверест, произведённого компанией ChiedoCover
          23 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Милтон + 6 стульев Эверест
          Настоящее фото товара Стол Милтон + 6 стульев Экстра, произведённого компанией ChiedoCover
          23 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Милтон + 6 стульев Экстра
          Настоящее фото товара Стол Милтон + 6 стульев Соната комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
          30 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Милтон + 6 стульев Соната комфорт
          Настоящее фото товара Набор журнальный столиков Агата, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Набор журнальный столиков Агата
          Настоящее фото товара Комплект Лофт Штутгард, произведённого компанией ChiedoCover
          25 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Комплект Лофт Штутгард
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          Современный дизайн обеденных групп – гарант внимания со стороны посетителей

          Подготовка к открытию ресторанного комплекса, кафе, бара или места общественного питания непременно сопровождается многозадачностью. Однако ключевым фактором можно считать выбор столовых групп. Именно эти решения зачастую являются стратегически важными. Во-первых, обеденная группа должна соответствовать обстановке и интерьеру банкетного зала, а также ресторана или гостиничного комплекса. Во-вторых, она должна быть выполнена в едином стиле, тем самым создав отличительную атмосферу именно вашего заведения. Задача пребывания посетителя в комфорте является первостепенной. Уют и комфорт заведение великолепно создают и дополняют именно столовые группы. Мебель должна быть удобной и качественно выполненной, способной выдерживать нагрузки в условиях достаточно активного использования.

          Кроме того, важно подобрать правильную форму столешницы: в форме круга, овала, квадрата или прямоугольника. Это зависит от того, на какое количество посадочных мест рассчитано ваше заведение. Оптимальным решением для уютного кафе в Новоалтайске станут столовые группы, где свободно помещаются две, четыре или шесть персон. Также нужно не забывать о том, чтобы столовые группы не загромождали проходы, не причиняли неудобств и не мешали свободному перемещению посетителей.

          В тоже время, приобретая столовые группы необходимо обратить внимание на сопутствующие товары и аксессуары: чехлы на стулья, фуршетные юбки, напероны, куверты, а также банты и салфетки. Широкая цветовая гамма, разнообразие форм и видов аксессуаров несомненно внесут свои нотки изящества и станут одним из фирменных знаков именно вашего заведения. Удлиненные или укороченные формы столов или стульев подчеркнет индивидуальность вашего заведения, тем самым Вы сможет реализовать ваши фантазии.

          Где купить обеденные группы в Новоалтайске?

          На сегодняшний день рынок HoReCa в России широко представлен различными компаниями, занимающимися производством мебели и аксессуаров. Компания – производитель ChiedoCover более 10 лет занимается собственным изготовлением мебели и текстиля. Низкие цены, удобный каталог, разнообразие продукции помогут сделать правильный выбор.

          Купить столовую группу в Алтайском крае вы можете на нашем сайте. Вы можете заказать обратный звонок и наши менеджеры оперативно свяжутся с вами и помогут рассчитать и определиться с заказом, а действующие акции станут приятным бонусом и сюрпризом.

          Почему обеденные группы покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Новоалтайск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Новоалтайску ?

            Доставка товара по Новоалтайску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Новоалтайску ?

            Стоимость доставки по Новоалтайску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Новоалтайску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Новоалтайску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Новоалтайске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Новоалтайску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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