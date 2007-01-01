В любое время года в Грозном спрос на проведение корпоративов, юбилеев, свадеб и других увеселительных мероприятий остается высоким. Возможность организовывать мероприятия разного уровня и стилистики позволит Вам успешно вести бизнес. Выбор различных столовых тканей, материала изготовления, качество и уход — вот небольшой список их характерных свойств.
Столовым тканям из полиэфира свойственны следующие характеристики: легкость, износостойкость, термостойкость, такой материал не выгорает, влагоотталкивающий эффект, в случае загрязнений такой материал легко поддается уборке. Также одним из преимуществ его является прочность, эксплуатация на каждый день, что особенно важно для проведения банкетных мероприятий, когда необходимо в кратчайшие сроки сменить столовые ткани и подготовиться к сервировке столов для другого мероприятия. Удачным сочетанием станет использование тканей для столовых приборов состоящих в соотношении 50 на 50 %: хлопок и полиэфир. Простота в стирке и глажке таких тканей, а также ее невысокая стоимость и длительный срок эксплуатации выдвигает такие модели в одни из лидеров продаж на российском рынке.
Ассортимент столовых тканей для гостиниц также включает в себя изделия, выполненные из хлопка и полиэстера (50 на 50%). Особенностью такого вида материала можно считать прочность, долговечность и, что немаловажно для приема гостей — неэлектризуемость к одежде. Таким образом, такие ткани будут удобны для посадки гостей и не создадут неудобств. Выбор цветовой гаммы, пожалуй, определяющий фактор для организации проведения банкетных мероприятий. Белые или желтые, спокойные тона, скорее являются универсальными и органично впишутся практически в любой интерьер. Яркие, розовые, фиолетовые тона больше подходят для стилизованных мероприятий.
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Доставка товара по Грозному осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Грозному рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Грозному осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Грозному с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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