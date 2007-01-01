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          Столовые ткани в Ливнах оптом

          от 290 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ливнам и Орловской области

          Настоящее фото товара Ткань Журавинка 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          320 ₽
          Оптовая цена
          5
          Ткань Журавинка 155 см
          Настоящее фото товара Ткань Мати, произведённого компанией ChiedoCover
          450 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Ткань Мати
          Настоящее фото товара Ткань Хельга, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          450 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Ткань Хельга
          Настоящее фото товара Мирелла , произведённого компанией ChiedoCover
          910 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Мирелла
          Настоящее фото товара Ткань Журавинка 305 см, произведённого компанией ChiedoCover
          720 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Ткань Журавинка 305 см
          Настоящее фото товара Ткань Спандекс, произведённого компанией ChiedoCover
          360 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Ткань Спандекс
          Настоящее фото товара Ткань Бифлекс, произведённого компанией ChiedoCover
          720 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Ткань Бифлекс
          Настоящее фото товара Ткань ARS, произведённого компанией ChiedoCover
          1 510 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Ткань ARS
          Настоящее фото товара Ткань Микрофибра, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Ткань Микрофибра
          Настоящее фото товара Ткань Janet, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Ткань Janet
          Настоящее фото товара Ткань Твил, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Ткань Твил
          Настоящее фото товара Ткань Satin, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          1 240 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Ткань Satin
          Настоящее фото товара Ткань Panama Dolce, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          1 770 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Ткань Panama Dolce
          Настоящее фото товара Ткань Bamboo, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Ткань Bamboo
          Настоящее фото товара Ткань Vigo, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Ткань Vigo
          Настоящее фото товара Ткань Rioja, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Ткань Rioja
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          Столовые ткани как возможность изменения интерьера вашего заведения

          В любое время года в Ливнах спрос на проведение корпоративов, юбилеев, свадеб и других увеселительных мероприятий остается высоким. Возможность организовывать мероприятия разного уровня и стилистики позволит Вам успешно вести бизнес. Выбор различных столовых тканей, материала изготовления, качество и уход — вот небольшой список их характерных свойств.

          Столовым тканям из полиэфира свойственны следующие характеристики: легкость, износостойкость, термостойкость, такой материал не выгорает, влагоотталкивающий эффект, в случае загрязнений такой материал легко поддается уборке. Также одним из преимуществ его является прочность, эксплуатация на каждый день, что особенно важно для проведения банкетных мероприятий, когда необходимо в кратчайшие сроки сменить столовые ткани и подготовиться к сервировке столов для другого мероприятия. Удачным сочетанием станет использование тканей для столовых приборов состоящих в соотношении 50 на 50 %: хлопок и полиэфир. Простота в стирке и глажке таких тканей, а также ее невысокая стоимость и длительный срок эксплуатации выдвигает такие модели в одни из лидеров продаж на российском рынке.

          Ассортимент столовых тканей для гостиниц также включает в себя изделия, выполненные из хлопка и полиэстера (50 на 50%). Особенностью такого вида материала можно считать прочность, долговечность и, что немаловажно для приема гостей — неэлектризуемость к одежде. Таким образом, такие ткани будут удобны для посадки гостей и не создадут неудобств. Выбор цветовой гаммы, пожалуй, определяющий фактор для организации проведения банкетных мероприятий. Белые или желтые, спокойные тона, скорее являются универсальными и органично впишутся практически в любой интерьер. Яркие, розовые, фиолетовые тона больше подходят для стилизованных мероприятий.

          Где купить столовые ткани в Орловской области?

          Наша компания ChiedoCover является производителем мебели и текстиля для гостиничного и ресторанного бизнеса. Отлаженное взаимодействие каждого сотрудника, профессиональный подход, возможность развития и современное оборудование на производственных площадях с уверенностью позволяют говорить о надежности и качестве нашей продукции.

          Купить столовые ткани в Ливнах можно на сайте нашей компании. Множество позиций в каталоге продукции, возможность сделать заказ под себя, выбрав индивидуальное решение — это лишь малая часть, что предлагает наша компания. Позвонив по контактным номерам менеджерам из отдела продаж нашей компании или заказав функцию обратный звонок, Вы можете быть уверены в том, что Вам перезвонят.

          Почему столовые ткани покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Ливны и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Ливнам ?

            Доставка товара по Ливнам осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ливнам ?

            Стоимость доставки по Ливнам рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Ливнам осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ливнам телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Ливнах при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Ливнам с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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