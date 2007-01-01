+7 922 906 67 77
Корзина
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции

          Столы для дня рождения в Ижевске оптом

          от 1 790 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ижевску и Удмуртии

          Настоящее фото товара Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          9 035 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, черный каркас
          Настоящее фото товара Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, темный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          10 700 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, темный каркас
          Настоящее фото товара Стол Мэдисон x3, белая столешница, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          14 800 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Мэдисон x3, белая столешница, золотой каркас
          Настоящее фото товара Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          21 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас
          Настоящее фото товара Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          18 150 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркас
          Настоящее фото товара Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          17 300 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас
          Настоящее фото товара Стол Мэдисон x3, белая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          14 800 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Мэдисон x3, белая столешница, черный каркас
          Настоящее фото товара Стол Frank, произведённого компанией ChiedoCover
          12 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Frank
          Настоящее фото товара Стол Oslo, квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
          8 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Oslo, квадратный
          Настоящее фото товара Стол Oslo, прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover-14%
          9 990 ₽11 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Oslo, прямоугольный
          Настоящее фото товара Стол Oslo, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Oslo, круглый
          Настоящее фото товара Стол Karapiro, круглый, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          7 990 ₽9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Karapiro, круглый
          Настоящее фото товара Стол Karapiro, прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          8 690 ₽10 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Karapiro, прямоугольный
          Настоящее фото товара Стол Лофт-10, D800мм, произведённого компанией ChiedoCover
          7 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Лофт-10, D800мм
          Настоящее фото товара Стол Лофт-11, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Лофт-11
          Настоящее фото товара Стол Лофт-12, D900мм, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Лофт-12, D900мм
          Смотреть все

          Выбираем столы для день рождения: как не допустить ошибок?

          Современная жизнь диктует свои условия, работа и дом занимают большую часть нашей жизни. Совсем естественно, когда мы желаем отметить день рождение, а также приглашаем гостей и организуем праздничное мероприятие. Есть среди нас такие, которые так проводят каждый свой год, а другие отмечают только круглые даты. Чтобы этот день запомнился, необходимо грамотно организовать праздник, при этом тщательно подойти к выбору красивых столов для день рождения. Итак, в этом материале рассмотрим их более подробно.

          Основные рекомендации по выбору столов для день рождения

          Прежде чем приступить к выбору этих изделий необходимо определиться с местом, где будет проходить день рождения. Если это кафе или ресторан, то лучше оснащать помещение столами, которые более универсальны, подходят как под классические стили, так и под другие. Интересным решением могут стать такие модели необычной формы, с важным условием: иногда полезная площадь заведения может использоваться под мини сцену, где можно организовать конкурсы или живое выступление музыкантов, это необходимо учитывать. Поэтому такая мебель должна быть компактной, но в тоже время очень удобной.

          Вместительные столы для день рождения — одно из главных критериев выбора. Важным принципом является не скученность людей за одним столом, а комфортное время препровождение, чтобы разместились Ваши гости и кухня. Итак, следующий критерий: комфортабельность в сочетании с вместительностью.

          Из какого материала изготавливаются лучшие столы для день рождения?

          На российском рынке можно встретить эти изделия из самых разнообразных материалов. Попробуем определить какой из них является наиболее оптимальным для организации подобного торжества. Металлические столы для день рождения имеют несколько преимуществ: предельная надежность, которая достигается высоким качеством. Сегодня эти модели имеют большой срок службы, поэтому являются отличной инвестицией в малый бизнес.

          Наряду с металлическими изделиями получили хорошую популярность пластиковые столы для проведения таких мероприятий. Они устойчивы, не поддаются коррозии, имеют большой спектр выбора цвета. Помимо того, хорошим преимуществом является возможность использования их на открытом воздухе при проведения день рождения. Они отличаются стойкостью к различным температурам, могут выдерживать изменение влажности, поэтому если Вы планируете заниматься бизнесом в сфере организации подобных праздников на воздухе, то такие модели могут стать основой для мебельного оснащения.

          Где купить столы для день рождения?

          Наше предприятие на протяжении более 10 лет производит и реализует мебель для гостиничного и ресторанного бизнеса. Мы оптимизировали работу производственного цеха, сегодня продукция имеет самое высокое качество и отличается долговечностью. Мы принимаем индивидуальные заказы, по Вашим дизайнерским решениям. ChiedoCover создает продукцию, которая имеет европейский дизайн, идеально подходящий для многих стилистических направлений.

          Купить столы для день рождения в Ижевске Вы можете очень просто, для этого необходимо посетить наш сайт. Приятный интерфейс располагает к удобную выбору, определившись с которым отправьте заявку, далее с Вами свяжутся наши менеджеры, которые смогут ответить на любые вопросы по меблировке Вашего проекта или обновления заведения.

          Почему столы для дня рождения покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Ижевск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

          Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Ижевску ?

            Доставка товара по Ижевску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ижевску ?

            Стоимость доставки по Ижевску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Ижевску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ижевску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Ижевске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Ижевску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

          Есть другие вопросы?

          Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
          с политикой конфиденциальности

          Отзывы о продукции ChiedoCover

          Все отзывы

          Нас рекомендуют